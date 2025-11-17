O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá apresentar alterações nesta terça-feira (18) em duas regiões distintas da cidade, devido à realização de manutenções em redes de água. As ações são necessárias para garantir o bom funcionamento do sistema de distribuição e a continuidade dos serviços à população.

No período das 8h às 16h, o abastecimento poderá ser afetado nos bairros Vista Alegre, Santa Alice, Oliveira Aranha, Eldorado, Rosemary e Recreio Alvorada.

Já entre 9h e 14h, os bairros que poderão apresentar oscilações no fornecimento de água são: 31 de Março, São Joaquim, Angelo Giubina, San Marino, Terra Azul, Itapuã, Reserva Centenária, Carolina, Vila Rica e Jardim Barão.

O DAE orienta que os moradores utilizem de forma racional a água armazenada nas caixas dos imóveis durante o período de manutenção. O Departamento disponibiliza os seguintes canais de atendimento: 0800-770-3459, 3459-5910 e WhatsApp (mensagens de texto): (19) 9.9992-6848.