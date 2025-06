A Prefeitura de Americana abriu licitação para a contratação de empresa de construção civil para a construção de uma nova creche no Jardim Barra do Cisne I, região da Praia Azul. O edital foi publicado nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Município. O investimento estimado nas obras é de R$ 5,8 milhões, com contrapartida municipal de cerca de R$ 58 mil, conforme anúncio feito pelo prefeito Chico Sardelli em junho do ano passado, durante a cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que financiará a obra.

A concorrência será na modalidade eletrônica (concorrência nº 005/2025), com abertura das propostas marcada para o dia 11 de julho de 2025, às 8h. A sessão de disputa de preços terá início às 8h30.

O edital estará disponível a partir de 25 de junho na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, além dos sites www.americana.sp.gov.br, www.novobbmnet.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A creche será construída em uma quadra da Avenida Gine Faraone Zanaga, entre as avenidas Américo Schneider e Padre Constantino Gardinali, e terá capacidade para até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino). O modelo Proinfância Tipo 1, proposto pelo Governo Federal, prevê a edificação de um prédio com dez salas, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas a crianças atendidas pela Educação Infantil nos segmentos creche e pré-escola.

“A construção desta creche na região da Praia Azul é mais uma ação da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para qualificar a Educação em Americana e se soma aos esforços para revitalizar nossas escolas e oferecer a infraestrutura adequada para as atividades pedagógicas das crianças. A nova creche da região da Praia Azul vai atender uma demanda importante para nossa rede”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O convênio com o Governo Federal foi firmado por intermédio da Secretaria de Gestão de Convênios de Americana, responsável pela tramitação do processo e pela documentação necessária, sob a coordenação do secretário Vinicius Zerbetto.