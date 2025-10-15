Prefeito Chico Sardelli se reuniu com vereador Marcos Caetano, que intermediou verba

A Prefeitura de Americana abriu licitação para a revitalização da Praça da Bíblia, localizada no Jardim Santana. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta terça-feira (14). O valor total da obra está estimado em R$ 647 mil. Os recursos são provenientes de uma emenda de R$ 500 mil da deputada estadual Marta Costa, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. A contrapartida da Prefeitura será de R$ 147 mil.

A revitalização contará com um monumento projetado pelo arquiteto e urbanista americanense André Luiz Americano de Freitas, que idealizou a estrutura em 2023 e fez a doação do projeto à Prefeitura em maio de 2024. Trata-se de um monumento artístico-cultural que homenageia a Bíblia, com o objetivo de valorizar esse referencial cultural, fortalecer a memória coletiva, reconhecer a diversidade religiosa e promover espaços urbanos mais inclusivos e coletivos.

“Seguimos trabalhando para melhorar os espaços públicos e valorizar os pontos de convivência da cidade. A revitalização vai transformar a Praça da Bíblia em um ambiente mais bonito, acessível e acolhedor para as famílias. É um investimento que une cultura, fé e lazer, reforçando o cuidado com Americana e com a qualidade de vida da nossa população. Agradeço à deputada Marta Costa e ao vereador Marcos Caetano pelo trabalho em prol da nossa cidade, bem como ao André Americano pela doação desse projeto tão bonito”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Projetos

A equipe técnica da Prefeitura elaborou projetos complementares necessários à execução da obra, como o levantamento topográfico da praça, a estrutura de sustentação do monumento artístico, o projeto de iluminação da praça e do monumento, além do design dos canteiros e da definição das áreas do piso que serão reparadas durante as obras.

“Além da construção do monumento, a revitalização contempla o plantio de grama esmeralda nos canteiros, a colocação de piso em pedra portuguesa com recomposição dos trechos que hoje estão danificados e a construção de rampas de acesso na calçada externa. Com essas intervenções, o espaço ficará mais acolhedor para receber a população em geral”, observou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O edital estará disponível às empresas interessadas a partir desta quarta-feira (15), na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, além dos sites www.americana.sp.gov.br, www.novobbmnet.com.br e no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas). A abertura das propostas está marcada para o dia 3 de novembro, às 8h.

“Com muita alegria, comemoramos a abertura dessa licitação, que é um grande passo para, em breve, darmos início às obras. Nosso papel é garantir que todas as etapas ocorram de forma transparente, dentro dos prazos e com responsabilidade. Esse convênio é fruto de um trabalho integrado entre os governos municipal e estadual”, acrescentou o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.