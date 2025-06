A Prefeitura de Americana abriu licitação para a contratação de empresa de construção civil para executar a revitalização da Praça Caetano Cecchino, localizada na Vila Cecchino. O edital foi publicado nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial do Município. O investimento estimado nas obras é de R$ 1 milhão, conforme anúncio feito pelo prefeito Chico Sardelli em março.

A concorrência será na modalidade eletrônica (concorrência nº 004/2025), com abertura das propostas marcada para o dia 8 de julho, às 8h. A sessão de disputa de preços terá início às 8h30.

O edital estará disponível a partir de 24 de junho na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, além dos sites www.americana.sp.gov.br, www.novobbmnet.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A praça está situada entre as ruas Fortunato Faraone, Dom Barreto, Argentina e Paraguai. O projeto de revitalização prevê novo piso, paisagismo, playgrounds, sinalização, Espaço Pet, rampa de acessibilidade, academia ao ar livre e mobiliário urbano, como bancos e bebedouros. A iluminação será modernizada com lâmpadas de LED, instaladas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“É um espaço muito querido pelos moradores da região da Vila Cecchino e do Frezzarin, que agora será modernizado e recuperado, em um investimento importante da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para toda a população”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O recurso para a obra é proveniente do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, via chamamento público. A Prefeitura fará contrapartida de R$ 380.752,14. A Secretaria de Gestão de Convênios acompanha o processo para a liberação dos recursos.

“É um investimento importante na recuperação de uma praça tradicional da cidade, que vai proporcionar mais qualidade de vida e lazer para a população”, destacou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

