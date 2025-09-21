A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, abriu nesta quinta-feira (18) as inscrições para empresas e instituições interessadas em participar da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional 2025, prevista para ser realizada no dia 11 de novembro.

O evento tem como objetivo ampliar o acesso da população às vagas de emprego, promover a aproximação entre empresas, instituições formadoras e a comunidade e incentivar a oferta gratuita de cursos e oficinas de capacitação.

Podem se credenciar empresas públicas ou privadas com sede ou filial no município que ofereçam vagas de emprego, instituições que disponibilizam cursos de qualificação e ensino gratuito, órgãos da administração pública e entidades do Sistema “S”, como Sesi, Senai e Sebrae, além de organizações que atuem na promoção da empregabilidade e do desenvolvimento econômico.

As inscrições ficam abertas até o dia 17 de outubro e podem ser realizadas presencialmente na Casa do Trabalhador (Rua do Ósmio, 975 – Loja C, Jardim Mollon), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pela internet, neste link, além do e-mail [email protected].

O número de entidades selecionadas dependerá da estrutura do evento. A análise ficará a cargo de uma Comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que priorizará empresas e microempreendedores, seguida pelo maior número de vagas de emprego e de cursos gratuitos oferecidos. Em caso de empate, valerá a ordem de inscrição.

Os credenciados participarão de reunião preparatória no dia 3 de novembro, às 10 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mais informações: (19) 3499-1110 ou [email protected].