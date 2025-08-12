A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta sexta-feira (8) as inscrições para corais interessados em participar do Encontro de Canto Coral de Americana, que será realizado no dia 12 de setembro, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. O evento acontecerá das 19h30 às 21h30, com recepção dos participantes das 17h às 18h45 e abertura do Teatro para o público às 19h.

O evento tem como objetivo promover a integração entre os corais da região e valorizar a prática coral como expressão artística e cultural. “O Encontro de Canto Coral já é referência em Americana e região, ao reunir e apresentar ao público o resultado do trabalho desenvolvido pelos grupos. Com certeza teremos uma grande apresentação em Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Cada grupo inscrito terá 15 minutos para apresentar três peças musicais, com possibilidade de acompanhamento de duas delas por teclado com som de piano, órgão ou cravo; ou de piano, órgão, violão, violino, cravo, oboé e outros instrumentos.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 29 de agosto, de três formas: preenchimento do formulário online disponível no site oficial da prefeitura, em www.americana.sp.gov.br; envio da ficha de inscrição por e-mail para [email protected], ou via Correios, encaminhando a ficha preenchida para Secretaria de Cultura e Turismo: CORDA-Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade” (A/C de Ana Paula Rotger), localizada na Rua das Palmeiras, 8, Jardim São Paulo, CEP 13468-030. Todos os grupos participantes receberão certificados ao final do evento.

O telefone para mais informações é (19) 3408-4815, com horário de atendimento das 9h às 16h.