A Associação Paulista de Supermercados recebeu autoridades como Alckmin, Nunes, Tarcísio e entidades setoriais

A cerimônia oficial de abertura da 40ª edição do Festival APAS SHOW reuniu, nesta segunda-feira (18), autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes do varejo nacional e internacional no Expo Center Norte, em São Paulo. Consolidado como o maior festival supermercadista do mundo e o principal evento de alimentos e bebidas das Américas, o encontro marcou o início da programação oficial da edição de 2026.

Entre as autoridades presentes, estiveram nomes como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Também participaram lideranças setoriais como João Galassi, presidente da ABRAS; Fábio Prieto, conselheiro da FIESP e Ivo Dall’Acqua, presidente da FecomercioSP.

Durante seu discurso de abertura, o presidente da APAS, Erlon Ortega, destacou a força econômica e social dos supermercados. “O setor supermercadista emprega mais mulheres do que qualquer outro setor. Hoje, receberemos aqui 150 mil empresários do mundo todo para gerar mais de R$ 17 bilhões em negócios. E só não recebemos mais porque não cabe”, afirmou.

A discussão sobre modelos de jornada de trabalho e a escala 6×1 também esteve entre os principais temas debatidos durante a solenidade. “Nós precisamos modernizar essa discussão. Hoje o jovem quer trabalhar cedo, ser empreendedor à tarde e estudar à noite. Tem outra demanda e outra visão do mercado de trabalho”, disse Ortega.

Capacitação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento econômico. “A capacitação é o caminho para fazer um bom casamento entre a necessidade do mercado e a qualificação profissional. Quanto mais gente capacitada, mais pessoas terão oportunidades no mercado de trabalho”

O governador Tarcísio de Freitas destacou a relevância dos supermercados para a economia brasileira. “O supermercado é a ponta do agronegócio, da indústria e é onde as pessoas se encontram”, disse. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enfatizou o impacto econômico e social do setor. “Esse evento transcende a discussão do varejo. Aqui se fala de segurança alimentar, geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico. O Brasil cresce com trabalho, investimento e qualificação”, declarou.

A cerimônia também foi marcada pelo anúncio de uma parceria entre a Escola APAS e o Instituto Demarchi, iniciativa voltada ao fortalecimento da qualificação profissional e ao desenvolvimento de talentos para o setor supermercadista.

O Festival APAS SHOW segue até quinta-feira (21) reunindo as principais lideranças políticas e setoriais para quatro dias de negócios, networking e discussões sobre os desafios do varejo alimentar, o fortalecimento da cadeia de abastecimento, geração de empregos e perspectivas para a economia brasileira.