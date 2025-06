Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Sumaré

Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (19 de junho), e da emenda na sexta-feira (20 de junho), alguns serviços públicos de Sumaré terão funcionamento alterado. As atividades nas repartições municipais serão retomadas normalmente na segunda-feira, dia 23 de junho.

Durante o feriado prolongado, os serviços essenciais funcionam normalmente, como é o caso dos atendimentos de urgência e emergência da UPA Macarenko e UPA Matão, que permanecem abertos 24 horas.

As farmácias municipais das unidades CIS Nova Veneza, USF Santa Clara e USF Denadai ficarão abertas nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho, das 8h às 17h.

A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros também operam em regime de plantão, assim como o serviço de coleta de lixo domiciliar, que segue o cronograma habitual, sem interrupções.

Os cemitérios municipais ficam abertos para visitação das 7h às 17h. O serviço de velório também permanece em funcionamento, conforme a necessidade.

As unidades do Procon, Banco do Povo e Sebrae Aqui, além das secretarias administrativas, não terão expediente nos dias 19 e 20 de junho, retomando normalmente na segunda (23).

Já os espaços culturais, esportivos e de lazer, como praças e parques públicos, permanecem abertos para visitação, seguindo os horários habituais de cada local.

A Prefeitura reforça que, mesmo durante o feriado, a população pode acionar os serviços emergenciais pelos telefones:

Guarda Municipal – 153

Corpo de Bombeiros – 193

Defesa Civil – (19) 3873-2656

Interdições

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré informa que, em razão da tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi e da celebração religiosa na Praça das Bandeiras, haverá interdições no trânsito em pontos da região central da cidade nesta quinta-feira (19) a partir das 12h30.

Motoristas devem ficar atentos e programar rotas alternativas, já que algumas vias ficarão temporariamente bloqueadas para garantir a segurança dos fiéis e dos trabalhos de montagem dos tapetes.

Confira as vias interditadas:

Rua Dom Barreto a partir do cruzamento com a rua Ipiranga até a Matriz de Sant’Ana (local onde será confeccionado o tapete);

Praça Manoel de Vasconcelos, a partir da Rua Luiz José Duarte;

Avenida Rebouças, sentido Nova Odessa, a partir do cruzamento com a Rua Ângelo Ongaro;

Praça das Bandeiras, sentido Nova Odessa.

Haverá ainda uma procissão com início previsto para as 17h30. A saída será na Praça das Bandeiras, seguindo para Avenida Rebouças, Rua Marcelo Pedroni, Rua João Francisco Ramos, Rua Dom Barreto e chegada em frente à Igreja Matriz.

Em todos os pontos afetados, haverá agentes de trânsito da SMMUR para orientar condutores e pedestres, além de auxiliar no fluxo e indicar as melhores rotas alternativas durante o período da interdição.

A recomendação é de que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e os profissionais que estarão atuando no local. As interdições devem permanecer até o encerramento do evento religioso.

Serviço

Interdições de Trânsito – Confecção do tapete e celebração de Corpus Christi

Data: Quinta-feira, 19 de junho

Início das interdições: 12h30

Local: Região da Praça das Bandeiras e vias próximas

