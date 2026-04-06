Mais de 50 alunos participam de atividade na Associação Pestalozzi

A equipe de Prevenção em Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde de Sumaré, deu início à campanha Abril Grená, dedicada à prevenção de doenças bucais, com uma ação na Associação Pestalozzi. A iniciativa reuniu mais de 50 alunos e marcou a abertura da programação no município.

Durante a atividade, as profissionais orientaram os participantes sobre a importância da higiene oral e dos cuidados diários com a boca, como a técnica correta de escovação, o uso adequado do creme dental com flúor, a prevenção da cárie e a importância de hábitos alimentares saudáveis. A maior parte dos alunos passou por avaliação bucal, o que permitiu identificar necessidades e encaminhar casos para acompanhamento na rede municipal.

Ao longo do mês de abril, as unidades de saúde promovem ações de conscientização sobre o tema. A programação inclui palestras, rodas de conversa, avaliação bucal individualizada, além de atividades educativas e ambientação dos setores com a temática da campanha.

Cuidados

O secretário de Saúde, Frederico Almeida, alerta sobre a importância da saúde bucal como parte essencial do cuidado com o corpo humano. “Esse mês de conscientização é muito importante, pois amplia o acesso aos serviços, fortalece a prevenção e aproxima as equipes da população”, declarou.

Embora a atividade tenha ocorrido na Pestalozzi, em alusão ao mês, esse tipo de ação ocorre de forma contínua ao longo do ano nas escolas municipais, estaduais, e em eventos, o que amplia o alcance das iniciativas de promoção, prevenção e cuidado em saúde bucal.

A apoiadora da Saúde Bucal, Cristina Slateff Baldini, ressaltou a relevância da iniciativa. “O Abril Grená reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Nosso objetivo é ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos que contribuem para a saúde e a qualidade de vida da população”, explicou.