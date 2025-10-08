Atendimento emergencial ajudou a estabilizar quadro de convulsão e menino de 2 anos foi socorrido no HM

Uma ocorrência na tarde do domingo (5) mobilizou policiais militares rodoviários em Nova Odessa. Integrantes do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4BPRv) – 3ª Companhia, 1º Pelotão realizaram uma ação rápida salvou a vida de um menino de apenas dois anos que sofreu uma convulsão repentina enquanto estava com a família.

Segundo informações, por volta das 17h, durante patrulhamento ostensivo e preventivo, os policiais receberam um chamado via rede de rádio informando sobre uma criança em crise convulsiva. Imediatamente, os policiais da viatura R-04311, cabo PM Luis Henrique e soldado PM Marozi, com apoio da viatura R-04316, soldados PM Guidolin e Sinhorin, se deslocaram até o local indicado.

Ao chegarem, os policiais encontraram o menino inconsciente e apresentando fortes sintomas de convulsão. Diante da gravidade da situação, os acolheram a criança nos braços, prestaram os primeiros socorros e seguiram rapidamente em direção ao Hospital Municipal ‘Doutor Acílio Carreon Garcia’, em Nova Odessa, garantindo a chegada segura da vítima.

No HMNO, a criança foi atendida pelo médico plantonista, Dr. Lucas Villalobos, que conseguiu estabilizar o quadro clínico. De acordo com o profissional da Medicina, a intervenção imediata dos policiais foi decisiva para evitar riscos maiores à vida da criança.