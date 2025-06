A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma ação educativa sobre “Arborização Urbana” e o plantio de mudas de árvores na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bacuri, na Vila Rehder, na manhã desta quinta-feira (26). A atividade integrou a programação do mês do Meio Ambiente.

Foram plantadas três mudas de ipê-branco. O personagem Lixildo, mascote do Programa de Coleta Seletiva, interagiu com os participantes, abordando a importância da reciclagem e do reaproveitamento de materiais.

“Agradecemos à EMEI Bacuri, professores, funcionários, diretoria e às secretarias de Educação e de Obras e Serviços Urbanos pela parceria nesta ação de educação ambiental. Acreditamos que essas atividades são essenciais para a formação, sensibilização e conscientização das crianças em prol do meio ambiente”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP