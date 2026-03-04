Bebê se engasgou na amamentação no Jardim Picerno 1 e mãe teve ajuda de policiais municipais

Uma ocorrência registrada na noite da última segunda-feira (2) mobilizou a Polícia Municipal de Sumaré e terminou com um desfecho positivo após a atuação rápida e técnica dos agentes: um recém-nascido de apenas 12 dias, vítima de engasgo durante a amamentação, foi salvo pelos policiais.

Por volta das 19h40, um policial municipal foi acionado para atender um chamado envolvendo um recém-nascido. Ao chegar ao local, o agente encontrou um cenário de desespero: o pequeno Arthur apresentava sérias dificuldades respiratórias. O caso aconteceu na Rua Cacique, no Jardim Picerno 1.

Imediatamente, foram iniciadas as manobras de desobstrução das vias aéreas, que restabeleceram a respiração do bebê ainda no local. Em seguida, durante o deslocamento ao quartel do Corpo de Bombeiros para apoio, o recém-nascido voltou a perder a respiração, sendo novamente socorrido pelo policial, que realizou nova intervenção com sucesso.

Avaliação

Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada para avaliação médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko, onde passou por exames e permaneceu em observação, sendo posteriormente liberada sem qualquer sequela.

Na manhã de terça-feira (3), o policial Eduardo, responsável pelas manobras de salvamento, e seu parceiro, Ricardo, reencontraram o bebê e a mãe, ambos em plena saúde. O momento, segundo os policiais, foi marcado por emoção e alívio para a família e para os agentes envolvidos na ocorrência.

O secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair Soares, destacou a importância do preparo contínuo da corporação. “Nossos policiais passam por treinamentos constantes, inclusive para atendimentos pré-hospitalares. Situações como essa demonstram que preparo técnico, rapidez na tomada de decisão e controle emocional são determinantes para salvar vidas. Cada segundo faz a diferença”, afirmou.