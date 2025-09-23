Na noite desta segunda-feira (22), um caso chamou a atenção em Sumaré. Um jovem de 22 anos morreu e um policial militar ficou ferido durante ação do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). A operação tinha como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão.

De acordo com informações da PM, a ocorrência se deu no bairro Jardim Ipê, na região próxima ao Maria Antônia e um supermercado. O relato é que cinco viaturas do Baep foram mobilizadas na ocorrência.

Durante a tentativa de abordagem, o jovem – procurado pela Justiça – teria entrado em uma residência. Neste momento, ocorreu uma troca de tiros. No confronto, um policial foi atingido e precisou ser socorrido às pressas ao HES (Hospital Estadual de Sumaré). Por sua vez, o jovem acabou ferido e morreu no local.

Segundo informações, a ação policial é parte de investigação em andamento para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, inclusive os disparos, a dinâmica da invasão ao imóvel, se havia resistência armada comprovada e se foi respeitado o protocolo legal no cumprimento do mandado.