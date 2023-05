Sabe aquela sensação de que você está esquecendo de alguma coisa? Para os usuários da Uber, esquecer algo dentro dos veículos dos motoristas parceiros do app é bem mais comum do que se imagina. Pelo sétimo ano, chegou a hora da Uber compartilhar os objetos mais esquecidos pelos usuários durante as viagens pelo aplicativo no último ano.

Algumas cidades se destacam como as mais esquecidas por serem as que as pessoas mais deixam objetos dentro do carro. A cidade de São Luís (MA) vem garantindo presença no top 10 desse ranking nos últimos anos, mas esse ano fica com o primeiro lugar como a cidade mais esquecida. Brasília (DF), primeira da lista no ano passado, caiu para a 3ª posição. Já Itajaí (SC) ficou com o 2º lugar, única da lista que não é a capital do seu estado. Vale lembrar que o levantamento é feito levando em consideração dados proporcionais das cidades.

Cidades mais esquecidas em 2022:

São Luís, MA Itajaí, SC Brasília, DF Maceió, AL Florianópolis, SC Natal, RN Vitória, ES Salvador, BA Recife, PE Campo Grande, MS

Outro dado curioso do levantamento é que nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras o objeto mais esquecido pelos usuários é o guarda-chuva. Já aos finais de semana, o cooler pra garantir a cerveja gelada acaba ficando no carro. Já o horário em que a maioria dos esquecimentos aconteceu foi entre as 21h e 23h.

Quais são os itens mais esquecidos? Desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, celulares, carteiras e mochilas estão entre os itens mais esquecidos. Esse ano, porém, o celular saiu do top 3 dos itens e ocupou a quarta posição. Outros itens que sempre estão na lista são roupas, fones de ouvido, óculos e guarda-chuvas.

Itens mais esquecidos em 2022:

Mochilas Roupas Carteira ou bolsas Celulares e/ou câmeras fotográficas Fones de ouvido e/ou caixinhas de som Dinheiro Óculos Guarda-chuvas Joias, relógios e itens de maquiagem Chaves

Não dá para negar que esquecer qualquer um dos objetos listados acima poderia acontecer com qualquer um, mas não é todo dia que se esquece uma varinha, um cacto, um carregador de oxigênio portátil, 2 cartelas de ovos ou uma peruca dentro do carro. Em 2022 também foi muito comum esquecer o par do chinelo, sapato ou tênis após uma viagem. Ou ainda esquecer apenas um pé desses calçados dentro do veículo.

Outros itens (inusitados ou nem tanto) esquecidos em 2022:

Sapato, chinelo ou tênis

Copos térmicos

Chapéu

Brinquedos

Peruca

Bengala

Ukulele

Varinha

Cacto

O período do Natal também parece ter sido uma época difícil para os mais esquecidos em 2022, já que a véspera do dia 24 de dezembro foi um dos dias que as pessoas mais esqueceram coisas em um veículo após uma viagem pelo app da Uber.

Como recuperar um objeto esquecido em uma viagem

Para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro da Uber por telefone, usando o próprio app, assim que perceber que esqueceu o objeto. Se o usuário deixar seu próprio telefone em uma viagem com a Uber, pode acessar sua conta por um computador.

Importante frisar que, de forma a ressarcir o motorista por seu deslocamento para devolver um item, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários pela devolução e é repassada integralmente ao motorista parceiro.

Veja o que fazer: