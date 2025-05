A Acia (Associação Comercial de Americana) comemorou o movimento no centro da cidade na véspera do Dia Das Mães.

No sábado dia 10, véspera do Dia das Mães, o Centro de Americana esteve cheio de vida, com famílias circulando, vitrines caprichadas e comerciantes de portas abertas, prontos para receber com carinho cada cliente.

Foi muito bonito ver tanta gente valorizando o comércio local, prestigiando quem faz parte da história da cidade. O Centro é lugar de encontro, de afeto, de tradição – e, mais do que nunca, de boas oportunidades.

Viva o Novo Centro! Viva o comércio de Americana!

