A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza nesta quarta-feira, 21/2, a partir das 19h, uma reunião online para discutir o valor do aluguel e o estado de conservação de imóveis localizados em regiões comerciais da cidade. A reunião é aberta a todos os interessados.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que o objetivo do debate é ouvir representantes de imobiliárias e proprietários de imóveis para discutir estratégias que garantam espaços acessíveis e conservados. “A ideia é adotar medidas para manter a comunidade empresarial próspera, evitando a fuga de comerciantes e empresários para outras cidades”, comenta.

Felipe Verza explica que há tempos a ACIAS vem recebendo reclamações sobre o estado de conservação dos imóveis e o valor cobrado pelo aluguel. “Há casos em que o aluguel representa até 60% do custo das empresas. Antigamente, essa proporção não chegava a 20%”, afirma o presidente da ACIAS.

O descontentamento com as condições dos imóveis também é uma queixa comum. “Recebemos diversos relatos de empresários que querem abrir ou transferir seus negócios para as regiões comerciais, mas esbarram nas condições precárias dos prédios”, comenta.

Para facilitar a participação do maior número de interessados, a reunião será online. Com o debate, o presidente da ACIAS espera que sejam adotadas medidas práticas para mudar este cenário.

SERVIÇO:

DEBATE SOBRE VALOR DO ALUGUEL E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS EM SUMARÉ

Quando: 21 de fevereiro, quarta-feira.

Horário: 19h

Link para participar: https://us06web.zoom.us/j/86247086727

Reunião online e aberta a todos os interessados