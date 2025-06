Definir o preço de um produto ou serviço nem sempre é tarefa fácil para os pequenos empreendedores. O valor deve ser atrativo para atrair os consumidores e suficiente para gerar lucro. Muitas vezes, encontrar este equilíbrio é um desafio para os empresários.

Para ajudar os empreendedores a precificar corretamente seus produtos e serviços, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) promovem na próxima terça-feira, 10 de junho, a palestra “Faça o preço certo e não perca dinheiro”. O evento é gratuito e será realizado na sede da associação, a partir das 19h.

A palestra será realizada pelo consultor do Sebrae Eduardo da Costa Sene Neto. Eduardo, que também é administrador e professor, vai apresentar o passo a passo para quem está interessado em precificar corretamente um produto.

A Acias já está recebendo as inscrições para o evento, através do link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34580530

Selma Koshoji, presidente da Acias, reforça que a palestra é gratuita, mas os participantes podem contribuir, de forma voluntária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou materiais de limpeza. Todos os produtos arrecadados serão doados para entidades assistenciais do município.

A palestra “Faça o preço certo e não perca dinheiro” faz parte do cronograma de atividades do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial Acias 2025), desenvolvido pela Acias para levar treinamento e capacitação aos empreendedores da cidade. As palestras começaram em março e diversos temas já foram abordados pelos especialistas, como planejamento financeiro, atendimento ao público, vitrinismo e inteligência artificial.

Serviço:

Palestra “Faça o preço certo e não perca dinheiro”

Quando: 10 de junho, terça-feira.

Horário: das 19h às 21h.

Onde: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro, Sumaré.

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34580530

Evento gratuito

