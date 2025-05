A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está com inscrições abertas para a palestra “Comece o seu Planejamento Financeiro”, que será realizada na próxima terça-feira, 13 de maio, a partir das 19h, na sede da associação.

A palestra será realizada pelo especialista Carlos Eduardo Cavalcanti Alves, consultor de Negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Campinas. Com mais de 10 anos de experiência em gestão financeira, o especialista vai compartilhar estratégias práticas para ajudar na organização financeira das empresas.

Selma Koshoji, presidente da Acias, destaca a importância do tema para o sucesso e desenvolvimento dos pequenos negócios. “O planejamento é essencial para evitar problemas que possam comprometer a saúde financeira da empresa e, consequentemente, afetar o crescimento e a evolução dos negócios. Por conta disto, a Acias convida os interessados a conhecer e entender estratégias que podem fazer a diferença no dia a dia”, comenta Selma.

O evento é gratuito, aberto a empresários, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais. Faz parte do calendário do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial Acias 2025), criado para oferecer capacitação a associados e interessados. Ao longo do ano, será realizada uma série de eventos, com temas variados, para levar aos participantes conteúdo e ferramentas atualizadas que possam contribuir com o desenvolvimento dos negócios.

As vagas para a palestra “Comece o seu Planejamento Financeiro” são limitadas. Para garantir o lugar, a orientação é fazer a inscrição com antecedência, pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34580243

A participação no evento é gratuita, mas a ACIAS convida o público a contribuir, de forma voluntária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou materiais de limpeza. Todos os produtos arrecadados serão doados para entidades assistenciais do município. A colaboração não é obrigatória.

Serviço:

Palestra “Comece o seu Planejamento Financeiro”, com Carlos Eduardo Cavalcanti Alves

Quando: 13 de maio, terça-feira.

Horário: das 19h às 21h.

Onde: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro, Sumaré.

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34580243

Evento gratuito