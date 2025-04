A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na próxima terça-feira, 15 de abril, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a palestra gratuita “Vitrinismo e dicas práticas para o sucesso de sua loja”. A palestra será realizada na sede da ACIAS, a partir das 19h, com a consultora do Sebrae Daniela Regina Cria. Daniela tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios e também estudou Visual Merchandising.

Mais do que um espaço para exposição de produtos, a vitrine tem papel importante na conexão entre os clientes e a loja. Dados do Sebrae mostram que 80% das decisões de compra acontecem ainda na vitrine, e a reformulação de uma vitrine pode aumentar em até 25% as vendas. Durante a palestra, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e estratégias para montar uma vitrine capaz de atrair mais clientes.

“Uma vitrine bem planejada e criativa tem a capacidade de envolver o consumidor. Os empreendedores que possuem lojas físicas sabem da importância de ter uma vitrine organizada, que se conecta com o cliente. Nesta palestra, os participantes irão aprender sobre as melhores estratégias de exposição de produtos”, comenta Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

“Vitrinismo e dicas práticas para o sucesso de sua loja” é a terceira palestra do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS 2025), criado para levar capacitação a associados e interessados. Ao longo do ano, será realizada uma série de eventos, com temas variados, para oferecer aos participantes conteúdo e ferramentas atualizadas que possam contribuir com o desenvolvimento dos negócios. Ainda em abril, a ACIAS e o Sebrae irão promover uma palestra sobre gestão de pessoas.

A palestra da próxima terça-feira é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para garantir o lugar, a orientação é fazer a inscrição com antecedência, pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34579737

Serviço:

Palestra “Vitrinismo e dicas práticas para o sucesso de sua loja “Daniela Regina Cria”

Quando: 15 de abril, terça-feira.

Horário: das 19h às 21h.

Onde: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro, Sumaré.

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/34579737

Evento gratuito