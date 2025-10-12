Treinamento oferecerá aos participantes estratégias e dicas práticas para compreender as necessidades do cliente

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), promove na próxima terça-feira, 14 de outubro, a palestra “Faça Suas Vendas Decolarem”.

A palestra será realizada na sede da ACIAS, a partir das 19h, pelo consultor de Negócios do Sebrae Bruno Pereira dos Santos. A iniciativa faz parte do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS) e tem o objetivo de levar treinamento e capacitação aos empreendedores da cidade.

“As vendas são essenciais para a sobrevivência e o crescimento de todo negócio. Com esta palestra, a ACIAS quer incentivar o empreendedor a explorar o seu perfil vendedor com técnicas e dicas práticas que poderão ajudá-lo no dia a dia”, explica Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

Para isso, o Consultor de Negócios do Sebrae vai ensinar estratégias práticas para impulsionar as vendas com a aplicação de sete passos essenciais para o fechamento das vendas. Além disso, o treinamento ajudará os participantes a compreender melhor as necessidades dos clientes, mapeando sua jornada de compra.

“Com a aproximação do Natal, melhor período de vendas para o varejo, é importante que os comerciantes estejam preparados para proporcionar uma excelente experiência de compra aos clientes. Entender a jornada de compra é essencial para aumentar as vendas”, analisa Selma.

A palestra “Faça Suas Vendas Decolarem” é gratuita, mas a ACIAS solicita aos participantes a doação de 1 kg de alimento não perecível ou materiais de limpeza que serão entregues a entidades do município. A doação é voluntária e as inscrições podem ser feitas no link https://www.sympla.com.br/eventos?s=fa%C3%A7a%20suas%20vendas

Serviço:

Palestra “Faça Suas Vendas Decolarem”

Quando: 14 de outubro, terça-feira.

Onde: ACIAS – Antonio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Horário: das 19h às 21h.

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível ou materiais de limpeza.

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/eventos?s=fa%C3%A7a%20suas%20vendas