A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realizou na noite de terça-feira (3) mais um evento presencial de networking do grupo Acias ION. O encontro, no Sumaré Park Hotel, reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais liberais.

Selma Koshoji, presidente da Acias, abriu o evento ressaltando a presença dos empresários. “Parabéns a todos que estão aqui, em busca de conexões e oportunidades, e conhecimento. Nós, da Acias, estamos empenhados em trazer oportunidades e aprendizado e esperamos que todos aproveitem o evento para fazer novas conexões”, comentou.

Nos eventos presenciais do grupo de networking AciasION, um dos destaques é o momento de educação corporativa com um especialista do mercado. Nessa terça-feira, o tema da palestra foi “Seja mais produtivo com menos estresse”, com Bruno Barros, executivo de tecnologia no Itaú. Com 19 anos de experiência em tecnologia, ele lidera o desenvolvimento do Itaú Shop, marketplace digital, e já impactou milhares de profissionais com seus treinamentos e mentorias práticas. Também é mentor de líderes técnicos e realiza palestras sobre liderança, motivação, gestão de tempo e desenvolvimento de carreira.

Bruno Barros apresentou diversas ferramentas e estratégias que ajudam na administração do tempo. “Na grande maioria das vezes, a má gestão do tempo ocorre porque as pessoas não sabem priorizar o que realmente é importante e urgente”, comentou.

Além da palestra, os empresários participaram das rodadas de negócios, momento em que trocam contatos e divulgam seus produtos e serviços. As conexões também aconteceram durante o coffee break oferecido pela Acias.

O ION é um dos serviços mais procurados na Acias e foi criado com o objetivo de integrar empresários, empreendedores e profissionais liberais para gerar oportunidades de negócios e reforçar as relações comerciais entre os participantes.

As reuniões do grupo de networking ION são realizadas às terças-feiras, de forma virtual, entre 7h30 e 8h45. Uma vez por mês, integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente.