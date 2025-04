O próximo encontro presencial do grupo de networking da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), na terça-feira, dia 29, será especial e com diferentes atrações para celebrar o aniversário de 4 anos. O encontro será no Sumaré Park Hotel, a partir das 18h30. Empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores interessados já podem adquirir os convites.

A programação vai contar com um coquetel especial de abertura, duas palestras, rodadas de negócios e sorteio de brindes. As palestras fazem parte do momento de educação empresarial oferecido pelo grupo. Os temas do próximo evento são “IA na Prática: Lucro, Agilidade e Inovação”, com Aldo Batista dos Santos Junior, consultor de negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e “Sabotadores Emocionais: Como Impactam Nossa Vida e Negócios”, com o consultor de negócios e especialista em treinamentos Rodrigo Ruiz.

Selma Koshoji, presidente da ACIAS, destaca a importância do ION. “O grupo de networking da ACIAS se consolidou como uma importante ferramenta de divulgação dos negócios da cidade. A iniciativa incentiva e promove a aproximação entre empresas de diferentes segmentos, impulsionando oportunidades de negócios em todas as áreas e fortalecendo, principalmente, os pequenos empresários”, comenta.

O ION é um dos serviços mais procurados na Acias e foi criado com o objetivo de integrar empresários, empreendedores e profissionais liberais para gerar oportunidades de negócios e reforçar as relações comerciais entre os participantes.

Durante os encontros presenciais, os empresários têm a oportunidade de reforçar o networking com outras empresas, ampliar a rede de contatos e fazer conexões para a promoção de negócios. Toda a dinâmica do evento segue uma estrutura leve para aproximar os participantes de forma natural e espontânea.

As reuniões do grupo de networking ION são realizadas às terças-feiras, de forma virtual, entre 7h30 e 8h45. Uma vez por mês, integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente.

Serviço:

ACIAS ION – 4 anos

Quando: 29 de abril, terça-feira.

Horário: das 18h30 às 22h.

Onde: Sumaré Park Hotel, na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303, Jardim Dall’Orto, Sumaré.

Convite: R$ 70,00 por pessoa ou R$ 100,00 (promocional para duas pessoas). Convites pelo

Inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/evento-comemorativo-4-anos-do-programa-de-networking-acias-ion/2909952?fbclid=pazxh0bgnhzw0cmteaaafpeizqz8desn9susarbvv0nlzjai_1ol2bcleuddsjpzewjrc0ulnlfassfw_aem_rwcafsqlmajkc1hdnuoydw&referrer=l.instagram.com

Mais informações: [email protected]

Evento gratuito.