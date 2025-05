O evento especial promovido pela Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) para comemorar o aniversário de 4 anos do grupo de networking ION reuniu cerca de 130 empresários na noite de terça-feira (29) no Sumaré Park Hotel.

Networking, conhecimento, troca de experiências e rodadas de negócios marcaram a dinâmica da noite, que celebrou o sucesso de um dos serviços mais procurados pela Acias. O grupo de networking ION foi criado para aproximar os empresários e fomentar negócios. Com 39 integrantes, se consolidou como um dos grupos de networking mais importantes da região.

“Hoje é uma noite muito especial. Estamos felizes com a presença de todos. Esperamos que este movimento cresça ainda mais, fortalecendo nossas conexões e nossos negócios”, comentou Selma Koshoji, presidente da Acias.

Juarez Pereira da Silva, diretor da Acias e idealizador do ION, ressaltou a importância do grupo e o seu crescimento nos últimos anos. “Hoje é uma noite de comemoração e celebração. É uma noite muito especial para mim e para todo o time que faz as coisas acontecerem para vocês. Nos últimos quatro anos, aproximamos dezenas de empresas, em mais de 200 reuniões que potencializaram negócios e parcerias”, enfatizou.

Programação

A programação contou com um coquetel especial de abertura, rodadas de negócios, sorteio de brindes e duas palestras. Aldo Batista dos Santos Junior, consultor de negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realizou a palestra “IA na Prática: Lucro, Agilidade e Inovação”. O consultor apresentou um panorama geral sobre as principais ferramentas que podem contribuir com o desenvolvimento dos pequenos negócios, além de dicas para otimizar processos e rotinas com o uso da inteligência artificial.

“Sabotadores Emocionais: Como Impactam Nossa Vida e Negócios” foi o tema da palestra feita pelo consultor de negócios e especialista em treinamentos Rodrigo Ruiz. Durante a apresentação, Rodrigo listou diferentes perfis de sabotadores e explicou como nossa mente pode ser nossa melhor amiga ou inimiga. Entender o nosso modo de pensar e como reagimos às situações são fundamentais para o processo de evolução, inclusive nos negócios”, comentou.

Nas rodadas de negócios, os participantes tiveram a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços e fazer conexões com empresários de diferentes segmentos. Para finalizar o encontro, houve sorteio de prêmios e um brinde coletivo em comemoração ao aniversário do grupo.

As reuniões do grupo de networking ION são realizadas às terças-feiras, de forma virtual, entre 7h30 e 8h45. Uma vez por mês, integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente. É aberta a empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores interessados. A dinâmica do grupo segue uma estrutura leve para aproximar os participantes de forma natural e espontânea.