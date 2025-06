Acidente e lentidão na SP 304 em Americana sentido interior

Um acidente neste começo de manhã causa (de novo) lentidão na rodovia SP 304 em Americana. O registro foi feito às 6h45 desta quarta-feira (18) véspera de feriado.

A batida deixou um dos carros bastante estragado e causou transtornos na altura do km 128 sentido interior (Santa Bárbara e Piracicaba).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A via teve estudo para a colocação de pedágios no começo do ano, mas o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recuou e afirmou que não vai ter mais pedágio na SP entre Americana e Piracicaba.

Radar de 80 km/h e acidentes

A nova realidade para quem trafega pelo trecho entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) começa a se configurar. Foram colocadas as placas de 80 km/h, em substituição ao limite de 90 km/h que havia em alguns pontos. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) já instalou dezenas de radares pela região, incluindo a SP-304, mas os equipamentos ainda não estão em funcionamento.

Leia Mais notícias da cidade e região