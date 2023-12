Acidentes com fogos de artifício aumentam durante as festas de fim de ano

O mês de dezembro traz consigo o anseio de celebrar as festas de fim de ano com os amigos e a família. Muitas dessas comemorações envolvem fogos de artifício e, por vezes, esses artefatos acabam sendo manuseados sem a orientação e os cuidados adequados. E é exatamente por esse motivo que, ano após ano, observa-se um um alto índice de atendimentos por queimaduras em todo o país neste período.

Estima-se que o Brasil registre, todos os anos, cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras. Desses, 100 mil vítimas procuram assistência hospitalar e cerca de 2,5 mil acabam falecendo, direta ou indiretamente, em decorrência das lesões.

Segundo Antônio Rangel, enfermeiro da Vuelo Pharma e especialista no tratamento de queimaduras e lesões de pele, a maioria dos acidentes ocorre por manuseio inadequado de fogos de artifício.

“É preciso máxima atenção ao lidar com fogo e fogos de artifício. Estas queimaduras podem ser profundas, extremamente dolorosas e até fatais”, adverte.

Quando se trata de fogos de artifício, o especialista enfatiza a importância da leitura das instruções. “É crucial seguir as recomendações do fabricante e, em hipótese nenhuma, acender fogos fora do prazo de validade”, destaca Rangel.

Em caso de queimaduras, sua orientação é lavar o ferimento com água corrente, evitar cobrir a área afetada, não aplicar nada além de água e procurar assistência médica para casos mais sérios. “A aplicação de produtos caseiros, como pasta de dente, ervas e similares não é recomendada, pois pode agravar a queimadura e, ainda, prejudicar a avaliação do profissional de saúde”, ressalta.

Para o tratamento de queimaduras de segundo grau, aquelas que desprendem a pele ou causam bolhas, Rangel recomenda o uso de um curativo à base de celulose que atua isolando as terminações nervosas e minimizando a dor.

“A Membracel, produto de tecnologia 100% nacional, é de fácil acesso e está disponível em e-commerces e farmácias”. Segundo ele, o produto acelera a regeneração da pele e é considerado o curativo do futuro pela sua alta eficácia no tratamento de queimaduras.

Ele lembra ainda que, durante as festas, no caso de grandes queimaduras, que acometem grande parte do corpo, é importante chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou o Corpo de Bombeiros, nos telefones 192 e 193, respectivamente.