Dois acidentes foram registrados em Santa Bárbara d’Oeste próximo à divisa com Americana na noite deste sábado. A primeira batida foi próximo a av São Paulo, no trecho do corredor metropolitano.

O mais grave deles foi um em que a moto pegou fogo mas a motociclista conseguiu se salvar. Seu veículo foi ‘atropelado’ por um Ford Fiesta preto que passava em alta velocidade e ainda não parou para atendimento.

Testemunhas contaram que o carro ainda trafegava com as luzes apagadas. No vídeo, ela aparece ensanguentada mas aparentemente sem riscos maiores.

Mais acidentes

O outro acidente, com dois carros ‘encavalados’ aconteceu próximo ao Tivoli Shopping em um cruzamento da av Santa Bárbara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mais notícias da cidade e região