Paulinho Bichof enumerou pontos críticos e ocorrência de colisões na cidade

O vereador Paulinho Bichof (Podemos) está cobrando a Prefeitura de Nova Odessa para a adoção de providências que possam reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito na cidade. Preocupado com uma série de colisões, o parlamentar enumerou pontos que considera críticos no trânsito local durante a sessão da Câmara desta segunda-feira (1º).

“A gente tem recebido constantemente reclamações. O trânsito na cidade de Nova Odessa (es)tá muito difícil”, aponta Bichof. “Não é mais um sítio aqui. Antes tinha só o carro do delegado e do padre. Nova Odessa não é mais assim”, ressalta o vereador.

Paulinho menciona ter recebido queixas de acidentes constantes na esquina das Ruas Hermann Janait e João Bassora, no Jardim Éden. O vereador sugere a adoção de mão única no sentido de direção para evitar o afunilamento do fluxo de veículos.

Grave

O parlamentar também cita a Rua Tamboril, nas proximidades dos bairros Jardim Alvorada e Capuava. “Teve um acidente gravíssimo ali esses dias. Moto com moto”, conta. “Na rua do campo do Alvorada estaciona carro dos dois lados. Não passam quatro carros naquela rua”, descreve.

Outra localidade mencionada por Paulinho Bichof fica na Vila Azenha, onde cobra a instalação de semáforo nas proximidades da antiga Indharma. “Há vários anos estamos clamando um sinaleiro ali”, frisa o vereador.

Bichof ainda diz que a Rua Vilhelms Rosenbergs, próximo ao Jardim Santa Rita II, teve uma sequência de colisões recentes. “Pra baixo do supermercado lá foram quatro acidentes em menos de 10 dias”, revela. Por fim, aponta o novo trecho pavimentado da Avenida São Gonçalo, ligando Nova Odessa a Sumaré.

“A gente cobra o trânsito constantemente aqui (na Câmara Municipal). Mas não se resolve. Já passou da hora da cidade ter mão única”, sugere o vereador. “É um trânsito louco em alguns pontos. Nova Odessa está precisando de uma estruturação urgente”, completa.