O vereador Fernando da Farmácia (PSD) fez um apelo à Prefeitura de Americana durante a sessão da Câmara desta terça-feira (6). De que sejam tomadas medidas para diminuir a ocorrência de acidentes de trânsito no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua dos Cravos, no bairro Cidade Jardim. Segundo relatos, a frequência é grande e alguns casos resultam em ferimentos graves e até mortes.

“Toda semana temos acidente ali. Esses dias atrás foram três no mesmo dia, um deles gravíssimo, com fratura exposta no fêmur de motociclista”, revelou Fernando da Farmácia. O vereador disse que mantém conversas no setor de Trânsito para que a Prefeitura realize um estudo técnico. “Fiz a solicitação pra que colocasse um semáforo. Até agora não fomos atendidos. Um semáforo, uma lombada, uma lombofaixa. Alguma coisa tem que ser feita, porque infelizmente os motoristas não respeitam as leis. E pagam-se com fraturas e o bem maior, que é a vida”, cita.

Esquina das ruas dos Cravos e das Rosas

De acordo com o parlamentar, algumas pessoas acabam perdendo a vida ou ficando afastadas pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) sem poder trabalhar. “Sabemos que (o desrespeito às leis de trânsito) é uma questão cultural no Brasil. Mas tudo pode-se mudar, basta querer”, indicou. “E o poder público pode colaborar com esses dispositivos para disciplinar melhor o trânsito”, completou.