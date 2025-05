Reformado, restaurado e reinaugurado pela Prefeitura de Nova Odessa em fevereiro de 2022, o Centro Cultural Herman Jankovitz, onde está localizada também a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, vem se consolidando desde então como um espaço de valorização da Literatura, das Artes e da própria História da cidade, que completa 120 anos neste mês.

Além de permanecer aberto ao público, o local voltou a receber também turmas da Rede Pública de Ensino.

Nesta semana, por exemplo, o espaço recebeu os alunos do 1º, 2º e 3º anos da EMEB Professora Augustina Adamson Paiva para uma atividade de leitura e valorização da cultura afro-brasileira.

As crianças puderam ler o livro “Menina Bonita do Laço de Fita”, da escritora Ana Maria Machado, e participaram de uma oficina de confecção da boneca Abayomi, que é caracterizada como um símbolo de resistência e herança africana.

As crianças também participaram de uma oficina de tranças africanas, que foi ministrada pela colaboradora Silvia Aguiar, onde os alunos aprenderam sobre a importância e origem das tranças, com foco em seu significado cultural e histórico para a sociedade.

A atividade foi realizada através dos estudos sobre a Abolição da Escravatura no Brasil, que foi oficializada no dia 13 de maio de 1888, e tem conteúdos que pertencem a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), nos quais alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio realizam o estudo da cultura afro-brasileira.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) valoriza muito o estudo de outras culturas e povos. “Quando estudamos sobre outros povos e culturas, expandimos nossa mente e formamos cidadãos mais conscientes, respeitosos e preparados para viver em uma sociedade mais justa e com empatia ao próximo”, disse o prefeito.

Entender a Cultura de Nova Odessa

De acordo com o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da cidade, Lucas Frigeri, “entender a cultura de um povo é muito importante”. “Conhecer a história, crenças, culturas e seu significado cultural é muito importante, pois conseguimos compreender um pouco mais sobre a história de um povo”, relatou.

Nos próximos dias, a Biblioteca Municipal continuará recebendo turmas para a realização de oficinas. Nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio os alunos do ensino médio da EE Dr João Thienne participarão de oficinas relacionadas aos conteúdos estudados em sala de aula. As oficinas acontecerão nos períodos da manhã e da tarde, de acordo com a disponibilidade de cada turma.

As instituições públicas ou privadas que têm interesse em participar das atividades oferecidas pela Biblioteca Municipal ou simplesmente utilizar o local para uma aula diferenciada poderão entrar em contato com a bibliotecária Elaine Donadel pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.

O histórico prédio fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro, e abre diariamente, nos dias úteis, das 8h às 17h. A Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves conta com um acervo de milhares de livros. Os leitores interessados podem acessar o link do acervo digital pelo site oficial da Prefeitura, em https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9151.

