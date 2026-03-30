Ocorrências em Sumaré e Hortolândia incluem agressões contra mulheres e apreensão de arma com numeração suprimida

Uma série de ocorrências registradas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) entre sábado (28) e domingo (29) terminou com cinco pessoas presas por crimes como furto, violência doméstica, receptação e porte ilegal de arma de fogo na região.

Em Hortolândia, um homem foi preso após colidir um veículo furtado contra três carros estacionados no Jardim Santa Luiza. Após abandonar o automóvel e tentar fugir, ele foi localizado e detido pela Polícia Militar.

Casos de violência doméstica também marcaram as ocorrências. Em Sumaré, um homem de 47 anos foi preso após agredir duas mulheres, de 25 e 21 anos, sendo necessário o arrombamento do portão para conter o agressor. Em Hortolândia, outro caso terminou com a prisão de um homem de 36 anos, após a vítima ser encontrada caída em via pública e socorrida pelo Samu.

Ainda em Hortolândia, um indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, dano e violência doméstica. Ele foi acusado de agredir a ex-companheira e teve uma pistola Glock calibre .380, com numeração suprimida, apreendida pelos policiais.

Em Sumaré, um homem foi preso por furto a estabelecimento comercial na Avenida Rebouças. Ele foi localizado com o dinheiro levado do caixa e confessou o crime. Segundo o 48º BPM/I, as ações reforçam o trabalho ostensivo da Polícia Militar no combate a crimes patrimoniais e à violência doméstica, com sete prisões realizadas em dois dias na região.