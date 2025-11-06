Polícia Municipal foi acionada e abordou idoso beijando uma criança de 8 anos no Santa Terezinha

Esta semana, a Polícia Municipal de Sumaré prendeu em flagrante um homem suspeito de praticar abuso sexual contra uma criança de 8 anos nas proximidades de um supermercado no bairro Santa Terezinha.

De acordo com informações da corporação (a antiga Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada pelo CECOM (Centro de Comunicação da Guarda Municipal) após populares presenciarem o ato e denunciarem o ocorrido.

Ao chegar ao local, os agentes confirmaram os relatos com testemunhas e localizaram o suspeito. Diante das informações e da gravidade da situação, o homem foi imediatamente conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), acompanhado pela mãe da vítima e pelas testemunhas.

Após análise dos depoimentos e dos elementos iniciais da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito, encaminhado à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Municipal de Sumaré reforçou que atua com rapidez e rigor em casos que envolvem crianças e adolescentes, garantindo a proteção imediata das vítimas e a responsabilização dos autores.

Denúncias podem ser feitas: pelo Disque 100 — canal nacional de Direitos Humanos, disponível 24h; 190 da Polícia Militar, em caso de flagrante ou urgência; 153 ou (19) 3873-2656 da CECOM da Polícia Municipal de Sumaré; na Delegacia de Defesa da Mulher, na Rua Dom Barreto, nº 1.050, Centro; e ainda via Ministério Público ou Conselho Tutelar da cidade.