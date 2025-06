Adolescente de 14 anos acusado de matar pais e irmão

Adolescente principal suspeito. Uma tragédia familiar abalou o distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna (RJ), nesta quarta-feira (25). Os corpos de um casal e de um menino foram encontrados dentro de uma cisterna na residência da família. O filho mais velho, de 14 anos, é apontado como o autor do crime.

Segundo informações do 29º Batalhão da Polícia Militar, os três membros da família haviam sido vistos pela última vez no sábado (21).

Desde então, vizinhos e familiares relatavam ausência de movimentação na casa.

Adolescente falou do crime a um tio

Na terça-feira (24), o adolescente compareceu à delegacia de Itaperuna acompanhado da avó para registrar o desaparecimento da família. Porém, durante o início das diligências da polícia, ele teria confessado o crime a um tio.

Com base no depoimento, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foram ao local e confirmaram a presença dos corpos dentro da cisterna, que foi isolada para os trabalhos de perícia. O irmão mais novo, que faria 4 anos na dia 12 de julho, foi a terceira vítima do crime.

O adolescente encontra-se apreendido sob custódia das autoridades. A Polícia Civil está conduzindo a investigação e não descarta nenhuma hipótese, incluindo distúrbios psicológicos ou influência externa. O celular do adolescente foi apreendido e será periciado em busca de mensagens, pesquisas ou interações que possam indicar um estímulo ao crime.

O caso está sob responsabilidade da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna. O delegado Carlos Augusto Guimarães deve prestar esclarecimentos à imprensa em coletiva marcada para o fim da tarde.

