Um adolescente de 15 anos morreu na tarde deste sábado (19), após se afogar na Represa de Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana. Enzo Gomes Machado, estudante da Escola Estadual Martinho Rubens Belluco, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado até uma chácara na Rua Quinto Ferramola.

Populares já haviam retirado o jovem da água e tentavam reanimá-lo, uma vez que ele estava em parada cardiorrespiratória.

Adolescente chegou a ser levado pro Hospital

Enzo foi levado com urgência ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas acabou falecendo.

A Polícia Militar esteve no local, mas testemunhas não conseguiram precisar o ponto exato onde ocorreu o afogamento. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da tragédia.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O velório será realizado nesta segunda-feira (21), no velório do Parque Gramado. O horário ainda não foi divulgado.

