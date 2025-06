Uma adolescente morreu envenenada no último final de semana e a maior suspeita do crime foi uma amiga que teria enviado um bolo para ela com elogios sobre a beleza. O caso aconteceu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo e tem tons macabros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No sábado, 31 de maio de 2025, Ana Luiza Oliveira Neves, 17 anos, recebeu em casa um bolo de pote enviado por um motoboy, que não tinha vínculo com a loja onde o produto foi comprado. Junto ao bolo, um bilhete com os dizeres “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi.”

Pouco antes de começar a passar mal, Ana Luiza enviou um áudio para amigas contente pelo bolo que havia recebido, demonstrando surpresa e felicidade com o gesto, sem desconfiar do perigo que continha. Ela queria saber quem havia enviado o bolo para agradecer.

Ana Luiza comeu o bolo por volta das 18h, e em menos de uma hora começou a se sentir mal, com vômitos e diarreia. Ela chegou a enviar uma mensagem para um amigo relatando o mal-estar. O amigo questionou por que ela havia comido algo sem saber a procedência.

O pai, Silvio Ferreira das Neves, levou Ana Luiza a um hospital particular, onde foi diagnosticada com intoxicação alimentar. Ela recebeu medicação, soro e chegou a melhorar o quadro, sendo liberada para casa.

No entanto, no domingo, 1° de junho, a situação piorou drasticamente. Por volta das 16h, Ana Luiza desmaiou em casa e foi levada ao pronto-socorro já inconsciente.

Na unidade de saúde, a jovem chegou em parada cardiorrespiratória e com cianose (pele azulada pela falta de oxigenação). Apesar das tentativas de reanimação, Ana Luiza não resistiu e faleceu.

O boletim de ocorrência aponta como causa da morte intoxicação alimentar. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que recolheu o bolo, embalagem, bilhete e demais evidências.

Durante a investigação, uma jovem de 17 anos, ” amiga ” de Ana confessou ter envenenado o bolo com óxido de arsênico, substância altamente tóxica, comprada pela internet por R$ 80. 0 veneno foi misturado a um brigadeiro usado para cobrir o bolo. A motivação teria sido ” ciúmes “.

A polícia pediu a apreensão da suspeita, que foi ouvida e confessou o crime. Além de ciúmes, a polícia aponta também ” Rivalidades ” sem especificar de que tipo. (Relatos da Investigação)

A entrega passou por local desconhecido antes de chegar à vítima. Moradores e amigos da vítima informaram que outras quatro adolescentes apresentaram sintomas semelhantes e foram hospitalizadas. A polícia ainda investiga se os casos têm ligação com o envenenamento.

O velório de Ana Luiza aconteceu no Cemitério Municipal Recanto do Silêncio, com muita comoção de familiares, amigos e colegas. Os colegas do terceiro ano do ensino médio decretaram luto coletivo e não compareceram às aulas em solidariedade.

O pai da adolescente, Silvio Ferreira das Neves, desabafou:

“Quem entregou, entregou falando que era pra uma pessoa especial. Minha filha, na inocência… Eu sempre falava pra não comer, e infelizmente, a coitada comeu a metade do bolo. Perdi a metade de mim, entendeu?”.

Leia Mais Notícias do Brasil