Adolescentes brigam por ex-namorada e caso termina na polícia

Dois adolescentes de 16 anos brigaram na saída da Escola Estadual Neuza Nazatto, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quinta-feira, por volta das 12h30.

Segundo informações, o agressor usou uma lâmina de estilete para ferir a vítima, causando pelo menos duas lesões, uma no braço e outra no abdome. Ambos são alunos do 1º anos do ensino médio.

O desentendimento seria por conta de uma ex-namorada. A vítima foi encaminhada ao PS Afonso Ramos, consultado e liberado. O infrator foi encaminhado à delegacia junto à genitora, ouvido e liberado.

Em nota, a secretaria estadual de educação, repudiou o ocorrido.

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. Ao tomar conhecimento da briga fora da unidade, a gestão escolar acionou a Polícia Militar, Samu e os responsáveis pelos estudantes, além de prestar os primeiros socorros ao aluno ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar será acionado. A equipe local do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e acompanham a escola para realização de ações e projetos de cultura da paz. A Diretoria de Ensino de Americana e a direção da unidade estão à disposição da comunidade escolar para demais esclarecimentos”.