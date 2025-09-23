Três cães estarão disponíveis; ação reforça a importância da posse responsável e da solidariedade

Quarta-feira é dia de Adote um Pet no Tivoli Shopping. O centro de compras recebe mais uma edição do projeto, que já se consolidou como uma das mais importantes do centro de compras ao unir solidariedade, responsabilidade e amor aos animais. Nesta semana, três cães estarão à espera de um lar amoroso e definitivo.

Realizada em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a iniciativa busca sensibilizar a comunidade para o número crescente de animais vítimas de abandono e maus-tratos, promovendo a adoção responsável como caminho para transformar realidades.

Através da parceria, a ONG SOS Animais e o CCZ ficam responsáveis por todo o processo de triagem e encaminhamento dos bichinhos, garantindo segurança tanto para os pets quanto para as famílias.

Adoção responsável e acolhimento

Os interessados em adotar precisam ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Além disso, é fundamental compreender que a adoção é um compromisso de longo prazo, que exige carinho, paciência e responsabilidade.

“Cada edição do Adote um Pet é uma oportunidade de conectar histórias e criar novos lares para cães e gatos que tanto precisam. Mais do que encontrar um animal de estimação, falamos sobre acolher uma vida com amor e responsabilidade”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O projeto é realizado quinzenalmente no Tivoli e, ao longo dos anos, já ajudou centenas de animais a encontrarem lares cheios de afeto. A ação reforça o papel do shopping como espaço de convivência, cidadania e responsabilidade social.

Parceria em prol dos animais

Para fortalecer a ação, a Cobasi do Tivoli Shopping apoia a iniciativa e oferece suporte aos adotantes, com dicas, orientações e produtos que ajudam no início da jornada com o novo pet. Além disso, quem adota um pet durante a ação ganha um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

“É muito gratificante ver como o público abraça o projeto e se envolve nessa corrente do bem. Nosso objetivo é continuar proporcionando essas oportunidades, porque cada adoção representa uma vitória contra o abandono”, complementa Paula.

Serviço

Adote um Pet

Data: Quarta-feira, dia 24 de setembro

Horário: a partir das 19h

Local: Em frente à Cobasi | Tivoli Shopping