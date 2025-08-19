O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 20, mais uma edição do Adote um Pet, projeto já consolidado no calendário do centro de compras e que busca unir solidariedade e amor por meio da adoção responsável. Neste mês de agosto a iniciativa, que normalmente é quinzenal, está acontecendo semanalmente, em função do grande número de animais resgatados que aguardam a chance de conquistar um novo lar.

Na edição desta semana, estarão disponíveis para adoção três filhotes de cães e um gato adulto, todos saudáveis e ansiosos para receber carinho e cuidados de uma nova família. O evento reforça o compromisso do Tivoli em apoiar ações que transformam vidas e contribuem para o bem-estar da comunidade.

Parceria pela causa animal

O projeto é fruto de uma parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste, que realizam o resgate, os cuidados de saúde e a preparação dos animais para adoção.

Além disso, a ação conta com o apoio da loja Cobasi, que auxilia na estrutura e reforça a conscientização sobre a importância da adoção responsável.

“Mais do que um evento, o Adote um Pet é uma corrente de amor. Nossa missão, junto à ONG SOS Animais e ao CCZ e à Cobasi, é oferecer uma nova oportunidade de vida para cães e gatos que foram resgatados. Cada edição representa uma esperança renovada, tanto para os animais quanto para as famílias que recebem esse amor incondicional”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além de proporcionar momentos emocionantes de encontro entre famílias e seus futuros pets, a iniciativa também busca conscientizar o público sobre a responsabilidade que envolve a decisão de adotar.

Podem adotar um pet pessoas com mais de 18 anos, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Os interessados passam por uma breve entrevista, garantindo que o pet seja entregue a um lar preparado e comprometido.

Além disso, quem adota um pet durante a ação que acontece no Tivoli ganha um brinde especial da Loja Cobasi e também garante descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.

📍 SERVIÇO

Adote um Pet – edição especial de agosto

📅 Quando: 20 de agosto de 2025

⏰ Horário: a partir das 19h

📍 Local: em frente à Cobasi – Tivoli Shopping