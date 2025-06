O advogado Rafael Horta, de 40 anos, matou a esposa Cristiane Laurito e o filho Théo, de apenas 2 meses, e depois tirou a própria vida. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (6), na residência da família, no condomínio Roland I, em Limeira.

Segundo a Polícia Militar, os corpos foram encontrados pelo pai de Rafael, que foi até o local para levá-lo a uma consulta médica. Como ninguém atendeu, ele entrou na casa e se deparou com a cena. A PM foi acionada por volta das 13h10.

Advogado teria depressão

Informações preliminares indicam que Rafael enfrentava um quadro de depressão. Pessoas próximas relataram que o casal mantinha uma boa relação e que o bebê havia nascido com problemas de saúde.

Rafael também atuava como procurador jurídico da Prefeitura de Limeira.

O caso está sendo investigado e segue em atualização.

