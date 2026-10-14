A Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa (AEANO) comunica que a 39ª edição da Festa das Nações de Nova Odessa foi adiada e não será realizada em 2026. A decisão foi tomada pelas entidades participantes depois de um longo período de negociação com a Prefeitura que não resultou em uma data viável para o evento.

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A AEANO iniciou as conversas com a Prefeitura em março, com a antecedência necessária para organizar esta edição. As tratativas se estenderam por cerca de sete meses. Nesse período, chegou-se a definir uma data para a festa, mas ela não foi mantida. A Prefeitura justificou o adiamento pelo calendário eleitoral e por questões administrativas internas, e indicou que a definição ocorreria após as eleições. Encerrado o período eleitoral, as entidades seguiram cobrando uma resposta, que não veio de forma conclusiva. A data passou então a ser discutida para novembro e, posteriormente, para dezembro.

Para as entidades, dezembro não é uma alternativa viável. A proximidade com o fim do ano coincide com férias, compras de presentes e compromissos financeiros das famílias, fatores que reduzem a participação do público e, consequentemente, a arrecadação. Somente nos últimos dias a Prefeitura sinalizou a ampliação dos recursos para o evento. Àquela altura, porém, a decisão pelo adiamento já havia sido tomada, diante do prazo insuficiente para garantir uma festa à altura da tradição da cidade e do público.

A AEANO se manteve empenhada durante todo esse processo, buscando alternativas e reforçando, em cada conversa, o quanto as entidades dependem desse evento. O adiamento terá impacto direto nos recursos das organizações. Historicamente, a Festa das Nações é a principal oportunidade de arrecadação das entidades no segundo semestre. O próprio poder público municipal já destacou que a renda da festa ajuda as ONGs a pagar o 13º salário de seus funcionários e a manter os atendimentos à população.

Criada em 1987, a festa é uma das tradições mais marcantes do município. Desde 2015, integra por lei o Calendário Turístico do Estado de São Paulo, como evento realizado anualmente no mês de outubro. Seu propósito sempre foi solidário: toda a renda obtida com a venda dos pratos típicos é destinada às ONGs que atendem a comunidade local.

A AEANO permanece aberta ao diálogo e reafirma o compromisso de retomar a Festa das Nações em 2027, preservando seu caráter beneficente e sua importância para Nova Odessa.

Atenciosamente,

Diretoria AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa)