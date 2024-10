Fãs de jogos mobile de todo o mundo já estão preparados para participar de batalhas medievais em Age of Empires Mobile , disponível mundialmente via Apple App Store e Google Play . Codesenvolvido pelo TiMi Studio Group (Call of Duty: Mobile, Pokémon Unite) e pela World’s Edge, estúdio que integra o Xbox Game Studios, Age of Empires Mobile é uma experiência nova e inovadora da famosa série, com elementos familiares dos icônicos títulos da franquia, além de novos elementos de jogabilidade portátil para os jogadores de plataformas móveis.

Assista ao trailer de lançamento de Age of Empires Mobile aqui

Desenvolvido desde o princípio com uma jogabilidade móvel e social em mente, Age of Empires Mobile oferece aos jogadores a chance de:

Construir sua própria estratégia com suas civilizações, heróis e tropas, com centenas de combinações para criar o plano de ataque mais efetivo;

Participar de alianças e cercos online entre múltiplos jogadores, com um modo de aliança versus aliança no qual ocorrem cercos a castelos em grande escala com armas autênticas e defesas complexas, com centenas de jogadores controlando milhares de unidades em uma batalha na tela;

Jogar diversos modos para um jogador desenvolvidos com base na tradição da franquia Age of Empires, com muitos elementos icônicos da série original;

Construir seu império em um vibrante mundo medieval, com civilizações memoráveis, cidades imperiais e lendárias figuras históricas para testar suas habilidades e alcançar o poder como governante;

Experimentar uma jogabilidade original em campos de batalhas imersivos, adaptar sua estratégia de acordo com os terrenos dinâmicos e interativos e com as mudanças climáticas, enquanto controlam múltiplas tropas em tempo real.

“Queríamos trazer novas experiências para a franquia Age of Empires, oferecendo aos novos jogadores um gostinho do que torna essa série tão importante para seus fãs”, comentou Robin Xin, Produtor do TiMi Studio Group. “Age of Empires Mobile entrega profundidade estratégica para os jogadores, com um estilo de arte ressonante e intrincado que respeita a história e as mitologias.”

Expandindo o legado da série, Age of Empires Mobile oferece aos jogadores a oportunidade de selecionar algumas das mais lendárias figuras históricas do mundo e liderar seus exércitos. Os jogadores podem escolher líderes como Barbarossa, Darius o Grande, Hammurabi, Joana d’Arc e Leônidas I, cada um com talentos individuais únicos e sinergias com outros heróis.

Oito civilizações estão disponíveis no lançamento: britânicos, bizantinos, chineses, egípcios, franceses, japoneses, coreanos e romanos.

“Age of Empires Mobile introduz um novo ponto de entrada na franquia para jogadores mobile, oferecendo alianças e batalhas de cerco com centenas de jogadores em guerra”, comentou Earnest Yuen, Diretor Sênior de Produção da World’s Edge. “O seu império é bem dinâmico, é possível ouvir o mundo ganhando vida, com a água batendo nas margens e o vento soprando nas árvores à medida que seu império cresce.”

A comunidade crescente de Age of Empires Mobile pode ser encontrada no Discord, Facebook, X(antigo Twitter) e YouTube.

