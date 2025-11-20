A loja de Americana é a 1ª franqueada da rede e tem à frente os sócios João Luiz Cunha e João Alves Júnior

O Americana Shopping, recém-inaugurado, ganhou mais uma operação desde a terça-feira (18), com a inauguração da agência de turismo esportivo SportsTrip Americana. A primeira franquia da marca fundada há três anos na cidade de Campinas será administrada pelos sócios João Luiz Cunha e João Alves Júnior.

Instalada na entrada principal do centro de compras, a SportsTrip Americana inicia as operações com três colaboradores (gerente e dois consultores) e com uma expectativa bastante positiva dos sócios. A agência é totalmente focada em viagens e experiências voltadas para o esporte.

A SportsTrip tem uma proposta diferenciada: oferecer assistência VIP e experiências para os viajantes que querem participar de provas profissionais e amadoras ou acompanhar jogos de todas as modalidades ou outros eventos pelo Brasil ou no exterior, além de aproveitar para fazer lazer e conhecer pontos turísticos e gastronômicos das regiões e países.

Além da parceria com a empresa Azul, que permite descontos especiais em tarifas áreas no Brasil, Estados Unidos e Portugal, para onde tem voos regulares, a SportsTrip também atua com todas as agências áreas, de acordo com destinos.

O turismo esportivo vem em franca expansão no Brasil e deve crescer em torno de 17,5% entre 2023 e 2030, segundo estimativas da ONU Turismo, considerando tanto as viagens feitas por espectadores quanto por participantes ativos de um evento. O segmento responde por cerca de 10% dos gastos mundiais com o turismo, segundo o órgão.

Turismo esportivo

Dados da Global Market Insights, divulgados em 2024, mostram que o turismo esportivo foi avaliado em US$ 564,7 bilhões em 2023 e espera-se que seu valor quase dobre até 2032, chegando a US$ 1,33 trilhão. O mercado passivo, em que os viajantes são apenas espectadores, representava 55% do segmento em 2023 e que a tendência é seu crescimento dentro da área.

“Nossas expectativas são muito positivas. Acreditamos no potencial da SportsTrip Americana, oferecendo um atendimento diferenciado e experiências inesquecíveis aos clientes e frequentadores do shopping”, explica Cunha. “Vejo a franquia como uma oportunidade de empreender em um segmento que une duas paixões: o turismo e o esporte. Queremos ajudar a fortalecer a presença da marca no mercado, gerando resultados consistentes e construindo relacionamentos duradouros com os clientes”, acrescenta o sócio da unidade.

Júnior diz que o mercado de turismo vive um momento de retomada e expansão. “As pessoas estão cada vez mais em busca de experiências autênticas e personalizadas, e o turismo esportivo se encaixa perfeitamente nesse cenário”, afirma ele. “Vejo muito potencial de crescimento e inovação, especialmente para marcas que conseguem unir emoção, qualidade e propósito, como é o caso da SportsTrip Americana”, diz Júnior.

Para os sócios, a SportsTrip Americana tem como filosofia unir a paixão pelo esporte com a oportunidade de viver momentos únicos ao redor do mundo. Esse conceito de transformar viagens em experiências marcantes é algo com o qual me conecto profundamente, e por isso quero fazer parte dessa missão, acreditam eles.