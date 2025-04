Agenda cultural de abril em Americana tem a estreia do Festival de Teatro

A agenda cultural de abril em Americana, preparada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, conta com a estreia do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana, concertos da Orquestra Municipal, exibição de filmes e documentários, musical, stand up, mostra artística, concerto da Banda Municipal, feiras de artesanato e de troca de livros e teatros adulto e infantil.

A visitação à exposição “Universo Cerâmico – Leila Mirandola” no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), também continua no próximo mês e é uma das atrações da programação.

“Diversas vertentes artísticas terão espaço em Americana em abril, graças a uma programação cultural diversificada preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo. Temos várias opções, inclusive gratuitas, para as famílias prestigiarem”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

Até 30 de abril

A exposição “Universo Cerâmico – Leila Mirandola” traz peças do acervo da artista e pode ser visitada gratuitamente até o dia 30 de abril, das 9h às 17h, no MAC, localizado no CCL (Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo), com entrada gratuita.

01/04 (terça-feira)

A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” apresenta gratuitamente seu Concerto Didático, às 10h, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti (Rua Chucri Zogbi, 10, São Vito). O espetáculo é voltado aos estudantes e educadores da unidade de ensino.

02/04 (quarta-feira)

O MAC recebe a exibição do documentário “Universo Cerâmico” e o bate-papo com a artista Leila Mirandola, a partir das 19h, com entrada gratuita. O curta-metragem apresenta a trajetória da artista e tem direção geral e fotografia de Juarez Godoy e roteiro de Cristina Pollesel. A entrada é gratuita.

03/04 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, executa seu Concerto de Páscoa. O Concerto Clássico terá apresentação gratuita, às 20h, na igreja da Paróquia do Senhor Bom Jesus (Rua Vital Brasil, 260, Jardim Girassol), com entrada gratuita. A orquestra, sob direção artística do maestro Álvaro Peterlevitz, se apresenta com regência do maestro convidado Akira Kawamoto e participação do grupo convidado Collegium Vocale Campinas.

03/04 (quinta-feira)

Bruna Louise chega com seu novo show de stand-up “O Que Passa na Cabeça Dela”, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A artista promete contar tudo no palco, do jeito que só ela sabe fazer. Relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia viram piada nas mãos de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa. A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

04/04 (sexta-feira)

A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste apresenta um repertório recheado de músicas clássicas dos mais renomados compositores internacionais que marcaram gerações e inspiraram músicos e o público apaixonado por esse gênero. O musical “Noite de Grandes Clássicos” tem início às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre e a entrada, solidária, mediante a troca por 1kg de alimento não perecível. O ingresso pode ser acessado em www.ingressodigital.com.

04/04 (sexta-feira)

O Concerto Clássico apresentado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana chega a Campinas, com execução às 20h, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Av. Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, 1110, Jardim Proença) e entrada gratuita.

07/04 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS, no MAC, apresenta a obra cinematográfica Laerte-se, às 19h30, com entrada gratuita. Ao acompanhar Laerte Coutinho em seu percurso de investigações sobre o que é ser uma mulher, este documentário também se faz ponto de interrogação e escolhe vestir a nudez, aquela que vai além da pele que se habita. A entrada é gratuita. O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

De 07 a 25/04

A exposição “Máscaras” apresenta trabalhos de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, sob a coordenação da professora Sergiana Aparecida Polizelli. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Pública Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” (Praça Comendador Müller, 172, Centro). A entrada é gratuita.

08 (terça) e 10/04 (quinta-feira)

A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” se apresenta às 8h a servidores da Prefeitura de Americana e convidados durante a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) 2025 no Teatro Municipal Lulu Benencase. As inscrições devem ser feitas pelo Formulário de Inscrição para os eventos da SIPAT 2025 que ocorrerão no teatro. A participação é gratuita.

11/04 (sexta-feira)

Uma oficina de histórias para animação com Alê Camargo será realizada pela Oficina Pontos MIS, das 13h às 17h, no MAC. A participação é gratuita e quem tem a partir de 16 anos pode se inscrever pelo telefone (19) 3408-4825 ou através do e-mail [email protected].

11/04 (sexta-feira)

A Orquestra Filarmônica do SENAI Americana apresenta o Concerto “Temas de Filmes”, com destaque no repertório com músicas dos clássicos Star Wars, Jurassic Park e Avengers, entre outros, além dos temas de games, como Pokémon. O espetáculo acontece às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com indicação livre. A entrada solidária é de 1 litro de leite (caixa).

12/04 (sábado)

A já tradicional feira de artesanato Ameriart reúne peças produzidas por artesãos da cidade. O evento acontece das 9h às 15h, no CCL, com entrada gratuita.

13/04 (domingo)

A peça de teatro infantil “As Aventuras de Moana, Lilo & Stitch” será encenada às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa para todas as idades. A produção é da Cia dos Três – Rickartes. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

14/04 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS apresenta “XINGU-TOKYO: UMA CONEXÃO ANCESTRAL”, às 19h30, no MAC, com entrada gratuita. O documentário traz uma surpreendente reflexão sobre a arte indígena brasileira a partir da mostra “Bancos dos Povos Indígenas Brasileiros: Imaginação Humana e Fauna Selvagem”, que ocorreu no Museu Metropolitano de Arte Teien de Tóquio, em 2018.

15/04 (terça-feira)

A Banda Municipal faz duas apresentações de seu Concerto Didático, às 10h30 e às 13h, na Casa da Criança Jaguari (Rua Lúcio Alves, 150, Parque Residencial Jaguari). As apresentações são gratuitas e voltadas às crianças atendidas pela unidade de ensino.

17/04 (terça-feira)

A Banda Municipal retorna à Casa da Criança Jaguari para uma nova apresentação do Concerto Didático, às 10h.

17, 18 e 19/04 (quinta-feira a sábado)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo teatral “Auto de Páscoa | Halleluyah”, sempre às 19h30. A peça tem a proposta de imergir o público na saga da vida de Jesus, abordando em especial seus últimos três anos na Terra. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 40 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

22/04 (terça-feira)

A Banda Municipal apresenta o Concerto Didático às 10h, para estudantes e educadores do CIEP Prof. Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1.550, Cidade Jardim).

22 a 25/04 (terça a sexta-feira)

A Biblioteca Municipal recebe a tradicional Feira de Troca de Livros. São aceitos livros em bom estado, com exceção de didáticos, técnicos e enciclopédias. O evento acontece das 9h às 16h, com entrada gratuita.

23/04 (quarta-feira)

O espetáculo de teatro infantil “O Pequeno Príncipe” será encenado em duas sessões, às 9h30 e às 14h15, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 60 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

24/04 (quinta-feira)

A Banda Municipal apresenta gratuitamente seu Concerto Didático em duas sessões, às 10h30 e às 13h, para crianças e educadores da Casa da Criança Manacá (Rua São Vito, 1.285, Jardim América).

25/04 (sexta-feira)

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire recebe, às 15h30, o espetáculo de teatro de rua “Eu, Você, Nossas Cores, Nossas Vozes”, com classificação indicativa livre e apresentação gratuita. A peça integra a programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana.

25/04 (sexta-feira)

A abertura do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana acontece às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Em seguida, às 20h30, será encenado o espetáculo “Por Um Pingo”. A classificação indicativa é 12 anos.

26/04 (sábado)

O Calçadão do Centro recebe, às 11h, a apresentação gratuita do espetáculo teatral de rua “Tinotic e Cramati no Mundo Criativo”, com classificação livre. A atividade faz parte da programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana.

26/04 (sábado)

Às 14h, o Espaço Finibus recebe a Oficina de Direção Teatral, dentro da programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana. A participação é gratuita e a classificação indicativa é de 18 anos.

26/04 (sábado)

A peça “Caderno em Branco” será encenada às 20h, no Espaço Cultural Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder), com classificação indicativa livre. O evento integra a programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana.

26/04 (sábado)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o stand up “Existe Vida Após o Casamento?”, com Jonathan Nemer, às 20h, e classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 55 a R$ 150 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site| www.ingressodigital.com.

26/04 (sábado)

O espetáculo teatral “Me dá a tua mão” será encenado às 23h, no Fábrica das Artes. A classificação indicativa é livre. A apresentação integra a programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana.

27/04 (domingo)

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Av. Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga) recebe o espetáculo teatral de rua “O Palhaço Sou Eu”, encenado às 11h, com entrada gratuita. A classificação indicativa é livre. A atividade faz parte da programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana.

27/04 (domingo)

“A Bela e a Fera – o Musical” será apresentado às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com Classificação Indicativa Livre. O valor dos ingressos varia de R$ 70 a R$ 140. Eles estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

27/04 (domingo)

O musical “Abba Experience” traz ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase um espetáculo que conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. A apresentação começa às 19h e a classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 160 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

27/04 (domingo)

O espetáculo “4:48 Aos Pedaços” será apresentado às 20h, no Fábrica das Artes, dentro da programação do Fest Cult – Festival de Teatro de Americana. A classificação indicativa é de 16 anos.

28/04 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe o documentário “SABORES DO TEMPLO – A SIMPLICIDADE DA CURA”, às 19h30, em sessão gratuita no MAC. A obra é uma viagem fascinante aos templos budistas na Coreia do Sul. Nela, três monjas compartilham conhecimentos milenares sobre as verdades do mundo contemporâneo.

30/04 (quarta-feira)

O Concerto Especial “Dia do Jazz” com a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana encerra a programação cultural de abril em Americana, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre.

