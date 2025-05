A agenda cultural de junho em Americana tem o encerramento do CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, no dia 1º (domingo), no Teatro Municipal Lulu Benencase, além de exposições de arte, concertos da Banda e da Orquestra Sinfônica municipais, sessões de cinema e uma edição especial da feira de artesanato Ameriart com temática junina.

“A programação cultural de junho em Americana está repleta de atrações gratuitas e de qualidade, com diversas linguagens artísticas para o público. Convido todos a prestigiarem as atividades e a descobrirem a riqueza da produção artística de nossa cidade”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa- agenda:

27/05 a 22/08

A exposição “Timeless”, do artista Marcelo Tinoco, está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana e pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

01/06 (domingo)

O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana acontece de 30 de maio a 1º de junho no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre e ingressos gratuitos disponíveis para o último dia, na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol).

02 a 27/06

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe a exposição “O Desenho das Máquinas: Carros Famosos em Ilustrações”, do artista Walcirlei Siqueira. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro

02/06 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS apresenta o filme “Limite” (Brasil, 1931, dir. Mário Peixoto) às 19h30, no MAC Americana, com entrada gratuita. A atividade é realizada no município em parceria entre a Prefeitura de

Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

05/06 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o musical infantil “Pedro e o Lobo”, composto por Sergei Prokofiev, em um concerto didático com a participação especial do educador, dramaturgo, diretor

teatral e escritor Cícero Edno. A atividade é gratuita e acontece às 14h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre e acesso liberado, sem necessidade de retirar ingressos.

05/06 (quinta-feira)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o show “Acácia Amarela – Tributo a Luiz Gonzaga” com a Orquestra Sanfônica de Americana, a partir das 20h e classificação indicativa livre. O músico Adelmo

Nascimento, integrante do tradicional Trio Virgulino, se apresenta como vocalista do show nesta noite de celebração ao forró. Os ingressos custam de R$ 12,50 a R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site

www.entravip.com.br [1].

07/06 (sábado)

A feira de artesanato Ameriart faz uma edição especial junina, intitulada “Arraial na Ameriart”. O público vai encontrar no evento produtos criados por artesãos locais na feira, que acontece das 9h às 15h no CCL, com entrada gratuita.

07/06 (sábado)

A Cisne Negro Cia. de Dança, companhia sediada há 48 anos em São Paulo e uma das mais tradicionais e conceituadas do país, apresenta a palestra “Vida e Obra de Itamar Assumpção?”, às 18h, no Saguão Superior do Teatro Municipal Lulu Benencase. São 20 vagas por ordem de chegada, a classificação é livre e a entrada é gratuita. A partir das 20h, a companhia traz a pré-estreia do espetáculo “Que tal o impossível?”, inspirado na música de mesmo nome composta por Assumpção. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

08/06 (domingo)

As crianças vão se divertir com a montagem de teatro infantil “Brincar e Imaginar – O Show”, com Maria Clara & JP, a partir das 15h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com [2].

08/06 (domingo)

O stand up “Tô de Escala”, com Rafael Aragão, chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase às 19h, com classificação indicativa de 16 anos. O humorista encarna um ex peão de fábrica e traz aos palcos suas histórias e experiências de um jeito cômico. Os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos em www.ingressodigital.com [2].

09/06 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe o clássico “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, às 19h30, no MAC Americana. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 12 anos.

10/06 (terça-feira)

A montagem infantil “A Dama e o Vagabundo” será encenada em duas sessões, às 9h30 e 14h15, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O espetáculo teatral tem classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 60,00 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com [2].

12/06 (quinta-feira)

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi apresenta seu concerto didático às 10h e às 13h na EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, em uma atividade gratuita para estudantes e educadores.

14/06 (sábado)

O stand up “Novo Show”, com Renato Albani, chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase em duas apresentações, às 19h e às 21h, com classificação indicativa de 16 anos. Os ingressos custam de R$ 60,00 a

R$ 120,00 e podem ser adquiridos em www.ingressodigital.com [2].

15/06 (domingo)

A peça de teatro infantil “O Mágico de Oz” será encenada às 15h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 50,00 e podem ser adquiridos

em www.ingressodigital.com [2].

16/06 (segunda-feira)

O clássico nacional “Terra em Transe” será exibido na Sessão Pontos MIS às 19h30, no MAC Americana, com entrada gratuita. A classificação indicativa do filme é de 14 anos.

17/06 (terça-feira)

O concerto didático da Banda Municipal chega aos estudantes e educadores da EMEF Darcy Ribeiro em duas apresentações gratuitas, às 10h e às 13h.

19/06 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o concerto “Intercâmbios: A Finlândia no Brasil” às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A Classificação Indicativa é Livre e o ingresso é solidário, mediante a troca por 1 litro de água sanitária para destinação ao Fundo Social de Solidariedade. É possível retirar o ingresso em www.ingressodigital.com [2].

21/06 (sábado)

O musical “FeOliver Legends Tour” – ClassRock terá duas sessões, às 19h e às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 45,50 a R$ 154,00 e estão à venda no site www.sympla.com.br [3].

22/06 (domingo)

A atriz Gabriela Duarte assume um novo desafio no teatro com o espetáculo “O Papel de Parede Amarelo e Eu”, seu primeiro solo, sob a direção de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos. A peça será encenada às 18h no Teatro Municipal Lulu Benencase e tem classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 120,00 e estão disponíveis em www.megabilheteria.com [4].

23/06 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS no MAC apresenta o filme “O Cangaceiro” às 19h30, com classificação indicativa de 14 anos e entrada gratuita.

24/06 (terça-feira)

A Banda Municipal apresenta o Concerto Especial em Comemoração dos 20 Anos da Justiça Federal de Americana, às 17h, no Tribunal Regional Federal. A entrada é gratuita.

26/06 (quinta-feira)

A Banda Municipal faz o Concerto Especial de Encerramento das Atividades do 1º Semestre, às 7h30 e às 12h30, na Casa da Criança Urupê. A atividade é gratuita.

27/06 (sexta-feira)

A comédia teatral “Casa, Comida e Alma Lavada” com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello será apresentada às 21h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A peça mergulha no relacionamento do casal Tânia Mara e

Luís Alberto ao longo de vinte anos de casamento. A classificação indicativa é de 12 anos. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e estão disponíveis no site www.vargasingressos.com.br [5].

28/06 (sábado)

O infantil “O Rei Leão – O Musical” será apresentado às 15h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre e ingressos custando de R$ 70,00 a R$ 140,00. Os ingressos podem ser retirados em www.ingressodigital.com [2].

28/06 (sábado)

O workshop de expressão corporal “Desenhos do Corpo” será ministrado pelo coreógrafo Jorge Garcia da Cisne Negro Cia. de Dança, das 16h às 17h, na Sala de Dança do CCL. São 20 vagas disponibilizadas por ordem de chegada. A classificação é livre e a atividade é gratuita.

28/06 (sábado)

O musical “Bee Gees – Experience” desembarca no Teatro Municipal Lulu Benencase com apresentação às 21h e classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 75,00 a R$ 150,00 e estão disponíveis

em www.ingressodigital.com [2].

30/06 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS no MAC exibe o filme “Sinhá Moça” às 19h30 no MAC Americana, com entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos.

