Os agentes de trânsito de Sumaré participaram do Curso de Atualização para Agentes de Trânsito (CAAT 2025) nesta segunda-feira (26).

O curso, de caráter obrigatório e com periodicidade trienal, atende às exigências do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e tem como objetivo capacitar os agentes quanto às atualizações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de oferecer formação complementar em temas como ética profissional, tomada de decisão, gerenciamento de conflitos e fiscalização.

Ao final da etapa teórica, os participantes realizam um estágio supervisionado, que consiste em uma operação prática de fiscalização de trânsito. A atividade permite aos agentes aplicar os conhecimentos adquiridos em sala, desenvolver competências práticas e compreender, na rotina operacional, o posicionamento adequado nas vias públicas e as atribuições específicas de cada função.

O principal objetivo da operação de campo é a formação dos agentes e a promoção da educação no trânsito. No entanto, durante as ações, é comum que ocorram autuações por infrações. Por questões operacionais e para garantir a efetividade do estágio, o local das atividades práticas não é divulgado previamente.