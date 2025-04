Agora apostas chegam à 'Volta de Jesus'

As casas de apostas perceberam a aproximação da Páscoa e agora pagam para quem acertar se Jesus volta ou não este ano.

As casas estão pagando 3% de lucro para quem apostar que Jesus não volta e 30x para quem aposta que ele volta até o final do ano.

O site polymarket aponta que as chances de a volta de Jesus acontecer este ano estão em 3%.

Snoop Dog reposta vídeo da “Musa das Pegadinhas” Vivi Fernandez!

Ex-participante de A Fazenda ficou surpresa ao descobrir que uma de suas icônicas “Câmeras escondidas” foi compartilhada pelo astro do rap em suas redes sociais.

Foto: Instagram / @vivifernandeez

Nesta quinta-feira (27), Vivi Fernandez se surpreendeu ao descobrir que o rapper internacional Snoop Dogg repostou um vídeo de uma “Câmera Escondida” clássica da atriz, exibida no “Programa Silvio Santos”. A publicação rapidamente viralizou, em poucas horas já tem mais de três milhões de visualizações, reacendendo a nostalgia entre os fãs da atriz e do programa.

Foto: Reprodução Instagram.

Vivi ganhou enorme destaque ao participar por mais de 20 anos das famosas “Câmeras Escondidas”, quadro consagrado do Programa Silvio Santos e que está no ar até os dias de hoje. Entre suas pegadinhas, a de maior destaque está aquela em que ela flerta com desconhecidos em um escada rolante de shopping, arrancando reações inusitadas das vítimas. No Youtube esse vídeo já conta mais de 62 milhões de visualizações.

