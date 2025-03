O agricultor Silvio de Campos, que passou a vida no Sítio Piraju e se empenhando na preservação das matas nativas e nascentes em Nova Odessa, foi homenageado pela Coden Ambiental como parte das comemorações da Semana da Água 2025 (21 a 28 de março). Seu trabalho foi fundamental para garantir o fluxo de água para a Represa Lopes 2 e durante solenidade foi inaugurado um memorial. A iniciativa busca conscientizar a comunidade sobre a importância do uso racional da água e da preservação ambiental. A programação inclui atividades educativas, culturais e práticas envolvendo mais de 200 alunos da Rede Municipal de Ensino e da APAE.

A abertura ocorreu nesta sexta-feira (21) no Sítio Piraju, local da nascente que alimenta a Represa do Laurindo (Lopes 2), fonte de captação do município. O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes de entidades parceiras da Coden e 60 alunos dos quartos e quintos anos da EMEB Professora Augustina Adamson Paiva, do Jardim São Francisco. Também em reconhecimento ao seu legado, o plano de recuperação da vegetação ciliar nas bacias dos sistemas Recanto e Lopes, que está sendo liderado pela Coden, foi nomeado “Plano de Conservação de Nascentes Silvio de Campos”, marcando sua contribuição significativa para a preservação dos recursos naturais de Nova Odessa.

O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) destacou o compromisso da atual gestão municipal com a preservação dos recursos hídricos e o planejamento para o futuro. “Estamos cuidando das nascentes e buscando soluções para as futuras demandas de consumo de água que virão com o crescimento da cidade. Temos o compromisso de construir uma nova represa, inclusive já desapropriamos a área, e estamos aguardando a licença da Cetesb para iniciar as obras”, afirmou.

Presidente da Câmara, o vereador Oséias Jorge ressaltou a importância da preservação das nascentes e o trabalho da Coden. “Nova Odessa é uma cidade privilegiada em termos de nascente. E a diretoria da Coden vem fazendo um excelente trabalho para que essa realidade permaneça”, destacou.

O vereador Paulo Bichof convidou todos para uma reflexão sobre o consumo consciente da água. “Vamos pensar como estamos contribuindo para economizar água em nosso dia a dia. A parte da família Campos para preservar água foi feita, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte também”, ressaltou.

O vereador Marcelo Maito reforçou a importância do legado de Silvio de Campos. “Temos que seguir o exemplo do senhor Silvio. Ele nos mostrou que preservar os recursos naturais é o caminho certo a ser seguido”, disse.

Compromisso

Presidente da Coden, Elsio Boccaletto reafirmou o compromisso da empresa em construir um futuro sustentável para Nova Odessa. “O gesto do Sr Silvio foi além da mera preservação, foi um ato de profunda generosidade para com todas as formas de vida. Que seu exemplo nos inspire a cuidar das nascentes e represas de Nova Odessa com a mesma dedicação. O trabalho que estamos realizando na Coden, de preservação das nascentes, também é um legado que nossa gestão se orgulha de deixar para a cidade”, destacou o professor.

Diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho enfatizou a contribuição de Silvio de Campos e a importância do trabalho de cada um na preservação da água. “O trabalho do senhor Silvio pode ter sido de formiguinha, mas se todo mundo fizer esse trabalho, a cidade não vai ter problema com falta de água”, acrescentou o engenheiro.

A programação de abertura se encerrou com piquenique ambiental, atividade prática sobre coleta de recicláveis e visita à nascente modelo, envolvendo todos os alunos presentes.