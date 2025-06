O espanhol Carlos Alcaraz venceu o torneio de Roland Garros este domingo depois de 5h30 de jogo. O jogo teve 5 sets e o espanhol bateu o número 1 do mundo Jannik Sinner por 3 sets a 2 com três tie breaks em disputa. A disputa foi entre o número do mundo (Sinner) e o número 2 (Alcaraz)

Alcaraz de virada

Espanhol saiu perdendo por 2 sets a 0, mas foi atrás da improvável virada. A vitória sobre Sinner na final de Roland Garros garantiu o bicampeonato em Paris.

As parciais da partida foram 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) em 5h30.

Ele ainda livrou 3 match points no 4o set antes de virar e levar a longa partida para a decisão. Foi a final mais longa da história do torneio francês.

O nível de disputa da partida pode ser medido por um fator. Apenas o terceiro set teve menos de uma hora de duração: 50 minutos. O tie-break foi a parte mais longa da partida, durando 77 minutos.

