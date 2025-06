SP-304 terá novo recape pelo DER

Além de radares em diversos pontos, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) terá novo recape realizado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) no trecho de Americana até a entrada de Piracicaba. A expectativa é de que as obras de recuperação ocorram entre 2025 e 2026, com investimento total de R$ 51,4 milhões.

Segundo informações da autarquia estadual, a pista passará por reciclagem e fresagem do pavimento, com aplicação de nova camada asfáltica de 10 centímetros, além de revitalização completa da sinalização horizontal. A iniciativa vai integrar o programa Conservação Especial, iniciado em 2021.

De acordo com informações oficiais, o trecho a ser melhorado inicia no km 120, após a saída da Rodovia Anhanguera (SP-330) e próximo ao Aeroporto Municipal de Americana, terminando no km 159, onde existe o monumento de peixe na entrada de Piracicaba e o acesso para a Avenida Professor Alberto Vollet Sachs.

O DER informa que a etapa da recuperação da SP-304 será semelhante à realizada de setembro de 2023 a março de 2024, entre o km 165 e o km 168, em Piracicaba. Na época, a intervenção custou R$ 7,1 milhões. O órgão confirmou que a rodovia continua sob sua responsabilidade, após ter ter sido planejada a concessão como parte do pacote da Rota Mogiana.

Mais intervenções

Conforme o departamento, “estão previstas outras intervenções, como a implantação de uma passarela na altura do km 167, por meio de licitação. Também está em estudo o alteamento do viaduto localizado na altura do km 139 [em Santa Bárbara d’Oeste], com orçamento estimado em R$ 2,3 milhões”.

A recuperação asfáltica anterior no trecho da Rodovia Luiz de Queiroz entre Americana e Piracicaba ocorreu entre o final de 2017 e meados de 2019. No período, os trabalhos incluíram um trecho maior da pista, até o Distrito de Ártemis, próximo ao município piracicabano, e foram realizadas por R$ 33,8 milhões.

A SP-304 recebe a instalação de radares entre os quilômetros 121 e 168. Os equipamentos estão sendo colocados, nos dois sentidos, nos kms 143, 150, 152 e 167. No sentido Anhanguera, haverá fiscalização eletrônica nos kms 121, 128, 131, 133 e 168, enquanto no sentido Piracicaba, nos kms 126, 127, 131, 134, 137 e 168.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu da ideia de instalar pedágios do tipo free flow entre os municípios após forte pressão popular e política. Os equipamentos eletrônicos de cobrança, sem cabines físicas, eram previstos na concessão da Rodovia Luiz de Queiroz. Desde então, Tarcísio tem frisado que a SP-304 continuará recebendo melhorias.

