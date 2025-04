Americana reforça alerta para que pacientes com sintomas de dengue procurem UBS e sigam recomendações médicas

Diante do cenário da dengue em Americana, com 4.738 casos positivos e 17 óbitos relacionados à doença em 2025, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, reforça o alerta aos moradores do município para que procurem a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima para realizar o teste rápido e hidratação e sigam rigorosamente as orientações médicas em caso de suspeita ou diagnóstico confirmado. O objetivo do alerta é evitar a evolução para formas graves da dengue, que podem ser fatais.

Nesta quinta-feira (3), o prefeito Chico Sardelli reuniu no gabinete a equipe das secretarias de Saúde, Comunicação e Meio Ambiente para tratar da temática da dengue e dos próximos passos da campanha iniciada em fevereiro no município. Participaram do encontro, além do prefeito Chico e do vice-prefeito Odir Demarchi, os secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, de Comunicação, Leon Botão, de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoi, o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, e o diretor da unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges.

O secretário de Saúde enfatizou a gravidade do atual cenário e a importância da adesão da população às recomendações das equipes de saúde. “A dengue é uma doença séria e pode levar à morte se não for tratada corretamente. Estamos percebendo uma evolução muito rápida de casos para formas graves. Por isso, é fundamental que os pacientes fiquem atentos aos sinais e sintomas, busquem atendimento médico e sigam todas as orientações para um tratamento seguro e eficaz”, destacou.

Diante do avanço da doença na cidade, desde o início de março, toda a rede de atenção básica do município está realizando testes rápidos e hidratação por meio de soro, quando necessário, nas próprias unidades básicas.

O médico infectologista Dr. Arnaldo Gouveia Junior lembra que a dengue pode causar complicações graves, principalmente em pessoas com fatores de risco. “Pacientes com doenças crônicas, gestantes, idosos e crianças pequenas devem ter atenção redobrada, pois estão mais suscetíveis a formas graves da doença. A hidratação adequada e o acompanhamento médico são essenciais para evitar complicações”, explica.

Outro fator importante apontado pelo especialista em relação à doença é sobre a automedicação, conduta que pode aumentar muito o risco de complicações. “A automedicação é um dos grandes riscos na dengue. Medicamentos como anti-inflamatórios e à base de Ácido Acetilsalicílico podem agravar o quadro”, frisa o médico.

“Apesar de todos os esforços do serviço público, a população precisa estar ciente da gravidade da situação e também fazer a sua parte, tanto na prevenção quanto no cuidado com a saúde. Qualquer sintoma deve ser levado a sério”, reforça a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

As pessoas devem seguir todas as orientações médicas e das equipes assistenciais, manter o repouso nos dias recomendados, fazer uma boa alimentação, se hidratar e buscar atendimento médico sempre que houver alteração em seu quadro de saúde, seja pelo aparecimento de sinais de alarme ou dificuldade em se alimentar ou se hidratar, por exemplo.

“As equipes de saúde estão orientando os pacientes com quadros leves a buscar atendimento em pronto-socorro, caso tenham mudanças repentinas no quadro sintomático da doença. É preciso que a população esteja alerta a isso, para não deixar que os sintomas evoluam para um quadro de maior gravidade, acrescenta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção ainda é a melhor forma de combater a dengue. A população deve eliminar criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, e utilizar medidas de proteção individual, como repelentes e telas em janelas.

Onde buscar atendimento

Casos leves: pessoas com sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Sintomas persistentes ou fatores de risco: pessoas com dificuldade de alimentação, hidratação inadequada, febre persistente, idosos, gestantes e crianças menores de dois anos devem buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Zanaga, São José ou Dona Rosa.

Casos graves: pacientes com sinais de alerta, como sangramentos, hipotensão persistente, vômito constante e presença de comorbidades, devem ser encaminhados imediatamente ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Medidas de controle

Americana desenvolve diversas ações de combate à dengue por meio da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que busca mobilizar toda a população para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Dentre essas ações, estão mutirões de limpeza e remoção de possíveis criadouros, distribuição de materiais informativos, uso de drone para identificar focos do mosquito em imóveis fechados, visitas domiciliares realizadas pelos agentes e nebulização com inseticida, tanto de casa em casa (com bomba costal) como veicular. O PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) já realizou mais de 38 mil visitas em imóveis de condomínios e bairros diversos, com orientação e vistorias.

Desde o início de fevereiro, um mutirão com vistoria e retirada de criadouros já percorreu mais de 27 mil imóveis nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Lilases, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Jerônimo, Cordenonsi, Cariobinha, Jaguari, Nova Carioba, São Manoel, Antônio Zanaga I e II, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Jardim Alvorada, Vila Bertini, Parque Novo Mundo e Jardim Boer. Durante essa operação, os agentes recolheram mais de 4 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito.

A equipe também realizou a inspeção em 248 pontos estratégicos (PE), como borracharias, floriculturas, comércio de sucatas, entre outros estabelecimentos.

Além do trabalho mecânico, o município vem empreendendo a nebulização de inseticida em áreas delimitadas, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Até agora, foram 466 imóveis nebulizados diretamente, com equipamento costal e mais de 6 mil imóveis que receberam o inseticida por meio de nebulização veicular

Campanha

A campanha contra a dengue ainda conta com outras ações que vão desde a mobilização social, passando pelo emprego de novas tecnologias e intersetorialidade.

Um novo material, incluindo cartilha e check-list, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo tem sido utilizado em atividades com professores e alunos.

O município produziu este ano cerca de 200 mil folders, que estão sendo distribuídos à população pelos agentes de controle durante as visitas de casa em casa, bem como nas ações educativas.

Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por equipe multiprofissional, de diversos setores da Saúde, o qual elaborou um Plano de Contingência e Fluxograma para padronizar, controlar e fazer a vigilância dos atendimentos.

O município implementou um sistema online de monitoramento baseado em Inteligência Artificial (IA), que auxilia os profissionais de saúde no acompanhamento dos casos em tempo real.

Para reforçar as ações de monitoramento dos casos, a Prefeitura contratou 24 agentes de promoção de saúde por meio de concurso público. Eles estão atuando no monitoramento de pacientes sintomáticos e na prevenção da dengue nas unidades de saúde, conforme critérios do Plano de Contingência local.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Contingência.

A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – na Praia Azul e São Vito, o atendimento ocorre das 8h às 20h.

Estado de emergência

No dia 28 de março, a Prefeitura de Americana decretou situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue no município. O Decreto nº 13.702/2025, publicado no Diário Oficial, estabelece medidas administrativas para intensificar o controle e combate às arboviroses. A decisão acompanha as diretrizes do Governo de São Paulo, conforme o Decreto Estadual nº 69.359/2025, que reconhece a epidemia de dengue em todo o território paulista.

Além da dengue, o decreto também abrange medidas de combate a outras arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Chikungunya e Zika.

Entre as ações previstas a partir do decreto de emergência, estão:

– Contratação emergencial de serviços e aquisição de insumos

– Admissão temporária de servidores para reforçar o atendimento

– Prorrogação de contratos que favoreçam o combate ao mosquito e a assistência à saúde

– Mobilização de agentes comunitários de saúde e controle de vetores para intensificação das visitas domiciliares

– Campanhas educativas para conscientização da população

– Aplicação de sanções aos moradores que mantiverem focos do Aedes aegypti em suas propriedades

– Reforço na fiscalização de terrenos baldios e imóveis abandonados, com possibilidade de limpeza compulsória

– Suspensão de férias e folgas de servidores da Saúde e de outros órgãos envolvidos no enfrentamento da epidemia

A Secretaria de Saúde, por meio da Sala de Situação Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses, instituída pelo Decreto nº 13.703/2025, é a responsável pela coordenação das ações e pelo monitoramento dos indicadores epidemiológicos, como incidência de casos, taxa de letalidade e índices de infestação.

O Decreto Municipal tem validade de 90 dias e pode ser prorrogado caso a situação exija novas medidas.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” tem o apoio e a parceria de outros setores, como as secretarias de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP