ALESP adia projeto importante para os animais e votação fica para o ano que vem

A causa animal teve uma irrecuperável perda com o adiamento da votação da emenda proposta pelo deputado estadual Rafael Saraiva ao Projeto de Lei 1477/2023. A emenda, que complementava o texto proposto pelo governador Tarcísio de Freitas e que tratava da proteção e bem-estar animal, foi adiado hoje nas votações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) por deputados que atuam contra a causa animal, formando a chamada “bancada da crueldade”.

Em agosto, deputados estaduais haviam aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 523/2023, do deputado Rafael Saraiva, que proibia a venda de cães, gatos e pássaros domésticos em pet shops e dava outras providências em favor da causa animal. Essa iniciativa foi vetada pelo governador, que enviou outro texto para a apreciação dos deputados, muito mais branda na proteção e defesa da saúde animal. Para que atendesse minimamente aos animais e seus protetores, Saraiva trabalhou por quatro meses para angariar o apoio de legisladores e conquistou cerca de 70 votos a favor da causa animal.

“A emenda deveria ter entrado em votação na data de ontem. Mas a bancada da crueldade, formada por deputados do PL principalmente, trabalhou covardemente contra os direitos dos animais. A votação migrou para a data de hoje. Não tive o respaldo sequer da Casa Civil para o Projeto de Lei enviado pelo governador e complementado por mim, que atuo como protetor animal há vários anos. Foi uma crueldade, uma ação de violência contra a causa animal que toda a sociedade precisa repudiar veementemente e combater. Os animais não podem esperar nem mais um dia, imaginem meses!”, registra Saraiva.

Durante os trabalhos, Saraiva chegou a presenciar outro debate assustador. “É até difícil de narrar o que vi nesses dois dias nos bastidores da política. Não se respeita a vida dos animais. Aliás, a ação toda é para ignorar o que a sociedade clama, que são leis mais justas para proteger a saúde e o bem-estar animal”, repudia o deputado estadual.

Com o adiamento da votação da emenda ao Projeto de Lei 1477/2023, Saraiva registra que toda a sociedade que trabalha pela proteção animal foi traída pelo governo de Tarcísio de Freitas, que confiou na ação do governo em prol dos animais.

